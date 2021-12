Patrick Hobelsberger, nuevo piloto del Kallio Racing

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El Kallio Racing ha fichado al piloto alemán Patrick Hobelsberger para disputar el Campeonato del Mundo de Supersport.

Hobelsberger, de 25 años, es el actual ganador del IDM en la categoría de 600cc, y ya tiene experiencia en el Mundial, donde ha participado en varias carreras, destacando la décima posición obtenida este año en la prueba celebrada en el Circuit de Barcelona Catalunya.

Patrick Hobelsberger: “Me uno al equipo Kallio Racing con muy buenas sensaciones. Siempre he admirado a Sandro Cortese, y me parece increíble unirme al mismo equipo en el que él también estuvo. Tengo grandes objetivos para la temporada que se avecina. Estoy trabajando muy duro para conseguirlos. Quiero empezar la temporada de la mejor manera posible.. Creo que en Most y en Barcelona tengo la oportunidad de acabar en el podio y ese es mi mayor objetivo. ”

