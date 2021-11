Phillip Oettl, al WorldSBK con Ducati Go Eleven

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Phillip Oettl será piloto del Campeonato del Mundo de Superbikes durante las dos próximas temporadas.

El hijo del recordado piloto de 80cc y 125cc Peter Oettl se ha comprometido con el equipo italiano Go Eleven para dar el salto a la categoría de los 1000cc de las motos derivadas de serie.

Tras pasar por el paddock de los Grandes Premios en Moto3 y Moto2, el piloto alemán cambió los prototipos por las derivadas en 2020, enrolándose en el equipo Puccetti Racing en el Campeonato del Mundo de Supersport, donde ha subido al pódium en varias ocasiones.

Philipp Oettl: “Estoy muy feliz de que después de dos temporadas exitosas en el WorldSupersport Championship, pueda dar el paso a WorldSBK con Go Eleven. Espero poder aprender rápido. Creo que será posible con un buen grupo de personas, y con Go Eleven tengo todas las opciones para lograr buenos resultados.

Go Eleven era mi opción preferida. Estoy deseando empezar esta experiencia con las motos grandes, aprender todo lo posible, empezar la próxima temporada y mejorar ronda a ronda. Estoy feliz de pilotar la Ducati, es un gran fabricante y realmente quería esta oportunidad en Superbike, ¡Especialmente teniendo en cuenta el exitoso pasado que tiene Ducati! “

