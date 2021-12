Randy Krummenacher deja el CM Racing

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

En un escuento comunicado emitido a lo largo de la mañana de hoy viernes, el equipo italiano CM Racing ha comunicado la decisión de Randy Krummenacher de abandonar el equipo, con el que se había comprometido semanas atrás para disputar el Mundial de Supersport.

Según el comunicado, la decisión la ha tomado el piloto suizo de forma unilateral y que, a partir de ahora, buscarán un nuevo piloto para acompañar a Maximilian Kopfler.

El responsable del equipo, Alessio Cavaliere, respeta la deción del piloto, a quien desea lo mejor en su futuro.

Por parte del piloto, aún no hay una comunicación oficial explicando sus motivos, ni a través de comunicados de prensa o publicaciones en redes sociales.

Actualización 4 de Diciembre

En declaraciones al medio alemán Speedweek, el piloto suizo aclaró la situación: “No es cierto que haya rescindido un contrato. El contrato que tenía con CM Racing finalizó tras el final del mundial en Indonesia.

En la oferta para 2022, las condiciones contractuales eran bastante diferentes a las de este año. Sentí que no podía respaldar este proyecto al 100% y, por lo tanto, decidí no firmar el contrato para la próxima temporada. Pero no he cancelado un contrato.”

