Resultados y novedades: Test Misano – día 2

Muchas novedades han venido acompañando al segundo día de test en Misano. Una de ellas la han protagonizado las nuevas pinzas que Brembo ha montado en la Ducati Panigale V4 R de Scott Redding. En realidad, es una solución que se adoptó hace años para reducir la temperatura de trabajo pero que se había abandonado. Ahora, Brembo las recupera para intentar amortiguar el exceso de temperatura que pueda darse en algunas rondas del campeonato. Consiste en el empleo de unas “aletas” que mejoran la disipación del calor interior de la pinza originado, claro está, por el roce de las pastillas con los discos. Conseguir una temperatura óptima de trabajo es primordial para ofrecer una mordida lo más constante posible durante toda la carrera. De momento los resultados parece que están siendo óptimos, aunque la temperatura en Misano no está siendo demasiado elevada.

Por otro lado, Yamaha ha montado unos nuevos frontales en sus R1, eso sí, siempre dentro del reglamento. Recordemos que no pueden diferir de las motos que se ofrecen de venta al público, pero con matices, así que han usado ese resquicio para modificar un poco la entrada de aire y colocar pequeños apéndices que mejoran el apoyo del tren delantero, un poco al estilo de la nueva Kawasaki ZX10RR, salvando las distancias.

Otra de las noticias que han saltado en el día de hoy es la vuelta de Francis Batta y su equipo Alstare. Los más talluditos recordarán a este laureado equipo dentro del Mundial años atrás, con pilotos como Pirovano, Chili, Corser, Biaggi, incluso Fonsi Nieto participó en varias temporadas con ellos, aunque quizás os suene más la participación del Alstare con Ducati y con Carlos Checa como piloto, con quienes se retiró con la recién diseñada Panigale. Ahora vuelven asociándose con el Gil Motorsport, en el que competirá Christophe Ponsson, al que entrevistamos en su día en MotoRaceNation y que sin duda la noticia le alegrará enormemente, pues la experiencia y gestión del campeonato que puedan hacer ahora desde el equipo habrá ganado muchos enteros. El equipo pasa a llamarse Alstare Yamaha.

En cuanto a los pilotos, tanto los oficiales de Ducati como los de Yamaha se han estado alternando en la cabeza de la clasificación de tiempo. Michael Rinaldi ha sido el más rápido al final del día, siendo uno de los dos pilotos en rodar en 1´33. El italiano parece estar totalmente en forma y empieza igual de rápido como acabó la temporada pasada. Tras él, Toprak Razgatlioglu, al que no os debéis perder haciendo uno de sus famosos “stoppies”, ha conseguido el segundo mejor tiempo a pesar de la caída sufrida en el día de hoy.

🇮🇹 And that's a wrap for Misano! ✅

What do you think? Is @toprak_tr54 still the #stoppie master? 😉@yamaharacingcom @WorldSBK @Mahiaslucas @jackmilleraus pic.twitter.com/5iwahT24Vs

— Pata Yamaha WorldSBK Official Team (@PataYamahaWSBK) March 16, 2021