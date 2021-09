Simon Jespersen sustituto de Dominique Aegerter en Ten Kate

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Noticia más relevante de lo que parece en el WorldSSP. Dominique Aegerter se pierde las carreras a celebrar en Cataluña. Dominique Aegerter lidera el Campeonato del Mundo de Supersport por 62 puntos. El mismo fin de semana, el campeonato de MotoE tendrá su última ronda de la temporada 2021 en la que Aegerter aún tiene posibilidades de ganar el título. Ten Kate Racing Yamaha ha encontrado una excelente alternativa en Simon Jespersen. El danés de 20 años corrió como suplente en la prueba del World Supersport de Navarra, realizando una actuación más que destacable, dejándose ver en la cabeza con bastante frecuencia. Jespersen también es un participante habitual en el ESBK Supersport y actualmente es tercero en el campeonato, dominando la primera prueba que se celebró en Jerez y donde estuvimos cubriendo la prueba. Una semana después, Aegerter volverá al equipo holandés, en la prueba que se celebrará en el circuito de Jerez.

Simon Jespersen: “Saber que competiré con el Ten Kate Racing Yamaha en la próxima prueba mundial de Supersport en Barcelona es probablemente una de las mejores noticias de mi carrera. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de Ten Kate Racing Yamaha por permitirme reemplazar a Dominique, que es el líder del campeonato. Aprovecharé esta oportunidad como un gran proceso de aprendizaje durante todo el fin de semana y lo haré lo mejor que pueda. Recientemente debuté en este campeonato en Navarra. Me sentí muy bien con los resultados. Para este fin de semana llegaré con la confianza de que puedo trabajar con el equipo de Ten Kate. No tengo ninguna expectativa, no quiero presionarme, solo disfrutar y rodar. Quiero poder terminar el fin de semana diciendo que he dado el 100% y me voy con una gran sonrisa ”.

Kervin Bos, director del equipo: “Queremos ir por el campeonato por equipos con Ten Kate Racing Yamaha. Cuando supimos que Dominique se tenía que perder la prueba de Catalunya, salimos a buscar la mejor alternativa posible. Creo que lo encontramos con Simon Jespersen. Nuestro socio SBS Brake Pads nos sugirió antes de la ronda de Navarra a Simon. La recomendación fue más que acertada, ya que Simon dejó una muy fuerte impresión en Navarra. Simon recibe el apoyo total del equipo de Dominique. También estamos orgullosos de anunciar que SBS Brake Pads es nuestro patrocinador en Catalunya. ¡Creo que con Simon y Galang podemos conseguir buenos resultados en Catalunya! ”.

Son dos carreras las que se pierde Aegerter, oportunidad que podrían aprovechar otros pilotos, especialmente Odendaal, para recuperarle muchos puntos en la general. Aun sin participar, Aegerter seguirá líder tras la ronda catalana del WorldSBK.

