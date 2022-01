Test Jerez – Día 1 – Lowes el más rápido – Galería

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Cada vez queda menos para que empiece el WorldSBK y varios equipos se han dado cita en el Circuito de Jerez Ángel Nieto. Organizado por el KRT, también está HRC, entre otros, con Iker Lecuona, muy recuperado de la lesión que sufriera en este mismo circuito en las últimas pruebas realizadas y Xavi Vierge.

Alex Lowes ha sido el más rápido de hoy, al menos eso dicen los tiempos no oficiales que publica WorldSBK, aunque también es cierto que Jonathan Rea no ha salido en el día de hoy y tampoco se sabe si solo rodará la mitad del día de mañana, conservando tiempo en pista para poder probar más adelante y, quizás, con la intención de no enseñar demasiadas cartas. No obstante, en las últimas jornadas de pruebas él fue el más rápido rodando en 1´38, un tiempo muy alejado del marcado por Lowes en el día de hoy, 1´40,3. Lowes necesita hacer kilómetros tras las lesiones que arrastra desde el final de la temporada pasada y que no le permitieron terminar el año como a él y al equipo les hubiese gustado.

Tras una primera parte del día en la que el más rápido eran los pilotos HRC, Vierge y Lecuona, por ese orden, al final de la jornada Lowes ha marcado el tiempo más rápido. Ha centrado su trabajo en probar elementos de suspensión Showa y en la parte trasera de la moto. “No es nada masivo pero en nuestro juego, los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia”, ha comentado Alex.

Tras Alex, el piloto más rápido ha sido Vierge. Leon Camier afirma que exsiten “algunos aspectos que ayudan a optimizar lo que tenemos”. El trabajo que les queda por delante es arduo, pues se centran en el agarre, giro y manejo de la CBR, ajustando la electrónica y el control de tracción. Otro piloto que está usando estos primeros kilómetros de manera parecida a Loes es Lucas Mahias, que necesita tener horas de pilotaje para deshacerse del mal sabor de boca que le dejó la rotura en el escafoides de la temporada pasada. Cuarto se ha situado al final.

De lo más destacado a nivel técnico es la aparición de las pinzas de freno Nissin en las CBR-1000-RR-R. Ya preguntamos en su día a Iker y Xavi si habría cambios a nivel técnico en las motos, pues hemos visto en pretemporada que las opciones de variar suministradores de frenos y suspensiones estaban sobre la mesa. De momento y a la espera de la confirmación en la presentación, como reconocía Lecuona, las opciones pueden ser varias y quizás es en este momento en el que están valorando el uso de uno u otro componente. De hecho, el conjunto de suspensiones que llevan ahora están firmadas por Showa, algo que se puede confirmar con las imágenes de las que disponemos. Recordemos que el año pasado montaban Öhlins y Brembo. Otro de los elementos nuevos en el WorldSBK es la aparición de los neumáticos SCQ, que vienen a dar el relevo a los SCX. Estos últimos, fabricados para la Superpole, terminaron siendo usados en carreras largas gracias a su efectividad, por lo que Pirelli ha optado por hacer otros con nuevas especificaciones y que puedan servir para el propósito que se han creado, es decir, la Superpole.

No solo han estado en pista pilotos del WorldSBK, también del WorldSSP. Entre ellos, Can Öncu ha sido el más rápido, seguido de Yari Montella, que recala en el WorldSSP tras su nefasta experiencia en Moto2. Como curiosidades, se ha podido ver a Kenan Sofuoglu montado en la MV Agusta F3 800 que llevará Bahattin Sofuoglu, que actualmente es positivo en COVID, motivo por el que el Campeón turco se ha animado a subirse a la MV Agusta. Ana Carrasco, con una ZX6R también se ha dejado ver en pista, además del Campeón del Mundo en WorldSSP300 2021 Jeffrey Buis, que da el salto al WorldSSP con el equipo GAP Motozoo by Puccetti

El finlandés Niki Tuuli salió hacia el final del día, completando algunas vueltas para ponerse a tono y terminó el día en lo más alto. En la MV Agusta, había nuevo motor, embrague, caja de cambios y electrónica, por lo que había muchos elementos que revisar. La preparación de la temporada 2022 de la estrella turca Can Öncü (Kawasaki Puccetti Racing) tuvo un sólido comienzo al terminar segundo en la clasificación de pruebas del WorldSSP. Su nuevo compañero de equipo y piloto del WorldSSP 2021, Yari Montella, fue el siguiente, segundo en la categoría, mientras que Kenan Sofuoglu (MV Agusta Reparto Corse) fue tercero. Sofuoglu sustituye a su sobrino, Bahattin, que dio positivo por COVID-19 el lunes antes de la carrera. Ben Currie (G.A.P Motozoo by Puccetti Racing) y su compañero de equipo Jeffrey Buis se han adaptado a la vida en el WorldSSP, y menos de un segundo separa al australiano del holandés.

Tiempos no oficiales de WorldSBK tras la primera jornada de entrenamientos:

1. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’40.316

2. Xavi Vierge (Team HRC) 1’40.342

3. Iker Lecuona (Team HRC) 1’40.496

