Tito Rabat en WorldSBK con Barni

Cuando uno lee los comunicados de prensa se da cuenta de cómo el vocabulario expresado en ellos describe un mundo maravilloso, idílico, en el que lo único que resta es “comerse la boca”.

El Barni Racing Team ha elegido a Tito Rabat para la temporada 2021 de WorldSBK. El piloto catalán defenderá los colores del equipo de Bérgamo en la Ducati Panigale V4 R. Rabat ha firmado el contrato que lo unirá al equipo durante una temporada y se ha subido a la nueva moto por primera vez, pero no la ha arrancado… (esto lo añado yo). También estuvo presente en el encuentro el director deportivo de Ducati Corse Paolo Ciabatti.

Marco Barnabò, director del equipo Barni Racing Team: “Estoy muy contento con el acuerdo con Tito porque vi en él nuestro mismo enfoque de trabajo: gran compromiso y determinación para intentar alcanzar metas ambiciosas. Todo nuestro equipo está dispuesto a hacer todo lo posible para ponerlo en las mejores condiciones para hacerlo bien”. Me da a mí que eso es lo que se debe hacer siempre, mirad el Esponsorama Racing, por ejemplo…

Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati Corse: “Estamos muy contentos con el acuerdo alcanzado entre Marco Barnabò y Tito Rabat. El Barni Racing Team ya es una realidad consolidada como estructura satélite de Ducati en Superbike desde hace muchos años y estamos seguros de que en 2021 pondrá a Tito en las mejores condiciones para mostrar todo su talento. Por su parte, Rabat llega al Mundial de SBK motivado por obtener importantes resultados y estamos seguros de que podrá contar con el máximo apoyo de Barni para conseguirlos ». Esperamos que también tenga el de Ducati…

Tito Rabat: “Después de haber competido en MotoGP durante muchos años, ahora tengo la oportunidad de emprender una nueva aventura en Superbikes y quiero mostrar todo mi potencial también en este campeonato. Sé que tendré excelente material y un buen equipo a mi disposición y por esta oportunidad quiero dar las gracias al Barni Racing Team y a Ducati. Hoy comienza un nuevo desafío para mí, me subí a la Ducati Panigale V4 R por primera vez y no puedo esperar para llevarla a la pista, trabajaré duro para estar 100% listo desde las pruebas y espero adaptarme lo más rápido posible para obtener buenos resultados”. Esto sí que me lo creo a pies juntillas, Tito es un trabajador nato. Todos nuestros mejores deseos para él y su futuro en el WorldSBK.

