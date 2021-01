Entrevista a Tito Rabat: “he demostrado más que suficiente que voy rapidísimo.”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Tito Rabat comienza una nueva etapa en su carrera deportiva. Tras proclamarse Campeón del Mundo de Moto2 en 2014 y defender su título, el piloto catalán dio el salto a MotoGP, donde ha permanecido varias temporadas. Para este 2021, Rabat cambia de paddock, fichando por el Team Barni para disputar el Campeonato del Mundo de Superbikes con una Ducati.

Ante el inicio de los test de pretemporada, Rabat concedió una intesante entrevista para nuestro podcast, MotoRaceNation, en la cual habla de forma clara y distendida pero, ante todo, honestamente, de su trayectoria y de sus aspiraciones ante esta nueva época en su carrera deportiva, reivindicando su pasado y apostando por sí mismo en el presente.

Podéis escuchar la entrevista completa en nuestro podcast.

Pues muy buenas, Tito. Qué tal estás?

Pues muy bien. Llevo unos días de vacaciones descansando, pero al mismo tiempo entrenando y la verdad es que contento, feliz y con ganas de moto.

Has estado varios años en MotoGP con el Marc VDS y Avintia con Honda y con Ducati. ¿Cuál es tu balance de este período?

Creo que he aprendido muchísimo en muchos ámbitos. Llevaba cinco años haciendo 125cc, cinco años en Moto2 y he tenido la gran suerte de hacer cinco años en MotoGP, aunque también podría decir que ha sido, a lo mejor, de estas tres etapas, la que menos he disfrutado, más he sufrido, pero al mismo tiempo creo que he aprendido muchísimas cosas. Tanto en lo deportivo como de la vida.

Desde tu actual punto de vista, ¿cambiarias alguna decisión de las que has tomado a lo largo de estos años?

Sí, la verdad es que siempre he sido un chaval cien por cien corazón, que le gusta lo que hace, que le pone todo lo que puede y más y bueno, una vez concluida esta etapa, pues te das cuenta de Tito, a ver, pero ¿cómo te lo has tomado tan en serio y tan personal con la moto que llevabas, con el equipo que tenías con el entorno? Era el el que se podía tener, ¿no?, y con esto, ¿qué querías hacer? Quería muchas, muchísimas cosas, no las conseguía y lo tomaba personal. Pero al mismo tiempo ves que en MotoGP necesitas estar rodeado de una fábrica, de un buen equipo, de una buena moto. No sólo es la moto con la que vas y dar gas, ¿no? Y esto al final, una vez lo ves desde fuera, pues dices “hombre, pues tampoco está tan mal”. Al final, este último año, que visto desde fuera ha sido el peor, pero visto desde dentro ha sido lo mejor que he tenido en Moto GP porque los tiempos han sido siempre oscilando al segundo para abajo, el segundo para arriba.

Ser piloto, pues es muchas cosas, no sólo dar gas, es ser listo, es saber estar donde toca, es ser profesional y es como cualquier trabajo en la vida

Haciendo una mirada histórica de lo que es MotoGP, se podría decir que tú has sido el último de una estirpe. Eres el último piloto privado, auténticamente privado del Mundial. Y quizá podría parecer que no ha reivindicado suficientemente esa figura como piloto privado precisamente para ensalzar los resultados que has conseguido con el material que te estaban dando. ¿Esto es así?

Sí, realmente nunca he tenido un contrato con fábrica Yo tenía contrato con Marc Vds, con Avintia. Johan tenía con Ducati, Miller cuando estaba de compañero de equipo tenía contrato con Honda. Realmente creo que soy el último piloto privado. Esto es así. Y al final lo que he visto es que no puede ser que con todo lo que hemos hecho, con lo serio que nos lo hemos tomado, no haya venido ningún buen resultado. También las últimas dos carreras que acabé a cuarenta y pico segundos, Valencia y Portimao, las cinco primeras vueltas, estuve a rueda con Valentino o con Petrucci, con Alex y decía “buff, vamos, vamos”. Después cinco vueltas me iba para atrás y digo “bueno, voy a acabar”. Esto es así y ser piloto, pues es muchas cosas, no sólo dar gas, es ser listo, es saber estar donde toca, es ser profesional y es como cualquier trabajo en la vida.

En una de las ruedas de prensa de durante la temporada, hiciste un comentario que nos interesó mucho y es que había una diferencia a nivel técnico y de soporte entre el lado de Johann Zarco, que él sí que tenía soporte de Ducati y tu lado del box que no lo tenía.¿Eso te ha penalizado? ¿Te ha penalizado para tener una regularidad y poder tener una continuidad en este campeonato porque no tuviste ese mismo apoyo?

A ver, al final yo creía que tenía una cosa que no tenía. Al final no es de nadie la culpa, ¿no? Al final la culpa es de ser un poco idiota, pensar que tenía una cosa que no tenía y ya está, de pensar que con un palo podría ir rápido. Y al final la culpa no es nada más que mía. Pero está claro que no… A ver, cuándo cobraba la gente de Johan y cuándo cobraba la gente que trabajaba conmigo, son preguntas que podría hacer fuera de aquí que se salta a la vista, ¿no? Y esto es así. Su moto a mitad de temporada se bajaba y la mía no. Pero no sólo esto, sino que este mundo va así y ya está. También he tenido la gran suerte de ver telemetría de gente que va muy rápido, de aprender a conducir una MotoGP como toca y si ves los tiempos, lo que te digo, la distancia de vuelta, dices “chaval, que no vas tan mal”. También hay anécdotas, ¿cómo es posible que en Brno, que es un circuito súper difícil, me quede a 0,7 de la pole y después en el T1 de Austria, que es una frenada, una curva y una recta, me quitaban siete décimas? Entonces dije “a ver qué pasa, qué pasa”. Hay anécdotas de estas que dices “Tito, baja vueltas porque, esto de ir en moto, no sólo dar gas, evidentemente es dar gas, pero en un conjunto, es como un equipo de fútbol. Hay muchas personas que van detrás y que tienen que querer que ganes y tienen que tener los medios para que puedas ganar.

Entrando ya un poco en la parcela de lo que será WorldSBK, hemos estado haciendo cálculos y resulta que en la categoría en la que vas a competir la temporada que viene, hay siete Campeones del Mundo, contigo ocho, los que vais a estar en parrilla, todas las marcas que se alinean en la parrilla tienen dentro de sus filas a pilotos que son campeones del mundo y tú eres el octavo que se incorpora. ¿Se puede desprender de esto que la parrilla de WorldSBK atiende más al mérito deportivo, dejando al lado aspectos que son más políticos?

Es una de las cosas por las que me he animado. Creo que pilotos de Superbike hay igual de buenos como en MotoGP. Seguro que hay excepciones como como Marc, como Mir, que son pilotos élite, pero todos los pilotos dan gas, o sea, todo MotoGP va rapidísimo, todo Superbikes va rapidísimo. No me hago ilusiones porque los dos años que estuve con Honda me dijeron que iba a tener la moto de Márquez y vaya…. Y después en Ducati también me han dicho “tendrás la moto de Dovizioso”, pero las cosas no son así. Yo estoy motivado porque tengo una posición el año que viene donde creo que puedo llegar a disfrutar de las carreras, llegar a poder hacer cosas chulas, luchar por hacer podium, por ganar carreras, por estar delante y bueno, ser piloto que es lo que lo que me gusta y ya veremos. Hasta que no llegue la primera carrera, no estoy como los otros años. Este año no voy a llegar ahí, voy a centrarme en mí, hacer mi máximo, sé que voy rápido, sé que que puedo hacer muchísimo más de lo que se ha demostrado en estos últimos años. Pero bueno, a ver si todo lo demás acompaña, porque yo las cosas las estoy haciendo bien.

En la fase de piloto en la que te hemos visto más feliz coincidió en una etapa en la que practicabas mucho en el circuito de Almería. Por normativa, ahora se permite practicar allí, puesto que no está dentro del calendario de Superbikes. ¿Piensas recuperar esa dinámica de trabajo?

No, creo que lo que hice en el circuito de Almería era un arma de doble filo. Recuerdo que me fui de Barcelona en el 2010, cuando cambió el Mundial de 125cc y me fui con una autocaravana y una CBR y nada más. Y de ahí estuve seis años, con una autocaravana y una CBR. Después,al cabo de tres años me dieron la Kalex y pude entrenar con ella. Pero bueno, que era lo mismo, podía entrenar con las gomas que corría, cuando iba rápido es porque conoces los neumáticos. No tiene porqué ser la misma moto, conoces lo que es una moto o unos frenos, que no son de carbono, los neumáticos con los que corres, que es lo más importante, pero al mismo tiempo creo que por cómo era súper específico, como entrenaba, me salió bien en Moto2, pero había muchas carencias, no va así la cosa. La cosa va de tener muchas armas, con pocas cosas, poder hacer mucho, variedad. Se puede aprender mucho haciendo motocross, haciendo flat track, haciendo trial, haciendo mountain bike, haciendo esquí de montaña, siempre variando y claro que sí que entrenaré con la con la Superbike, pero una vez a la semana es más que suficiente y no más porque las obsesiones no son buenas, hay que buscar el equilibrio y seguro que si paras y haces otras cosas siempre sacas algo bueno de cada cosa . Siempre, es importante entrenar con gente que te “meta”, esto es súper importante

Y cuéntanos, ¿cómo llega la opción de recalar en el equipo Barni, ha puesto Ducati algo sobre la mesa como para que te convenciera a la hora de fichar por el equipo?

Bueno, en principio siempre me ha dicho Paolo (Ciabatti) que ahí podía tener una una moto que podía ganar carreras. Tardozzi también me ha dicho que ahí tenía una moto que podía ganar carreras. Y yo personalmente antes de ir a firmar, que fui a Italia, me fui a ver a Gigi, a su casa. Fui a hablar con él y más o menos lo que le dije fue si valía la pena, porque yo no quiero sufrir más, pero yo sé que voy rápido, quiero poder estar delante en las carreras y poder tener las mismas armas que mis rivales. Entonces él me dijo que saldría con una moto que se podría estar delante y si daba indicios de que podía luchar por ganar carreras, no me faltaría de nada, que le da igual si un piloto trae sponsors no trae sponsor, lo importante para él es que un piloto pueda ganar. Si un piloto demuestra que puede ganar, él vuelca todo en aquel piloto. Decidí irme a Barni.

Yo lo que que digo que en el pasado creo que he demostrado más que suficiente que voy rapidísimo, que puedo ganar carreras, que puedo hacer poles y que puedo hacer vueltas rápidas.

Entonces ¿te han prometido una moto que pueda ganar carreras?

Cara a cara, no por contrato, cara a cara.

Me imagino que mirando a los ojos a alguien que te diga eso, es importante. Pero además, cuando Álvaro Bautista sacó de la caja la V4, porque le sacaron de la caja y empezaron a ganar carreras y el rendimiento que también ha tenido es con Redding, que también han llegado los dos de MotoGP, te pueda una idea de lo que puedes hacer este año ¿Esperas poder ganar carreras con esta moto en la primera temporada?

Yo lo que que digo que en el pasado creo que he demostrado más que suficiente que voy rapidísimo, que puedo ganar carreras, que puedo hacer poles y que puedo hacer vueltas rápidas.

Sé cómo lo hice, se que ahora estoy muy bien preparado, estoy más fuerte físicamente, estoy mejor y soy un piloto más completo, y sé que con un entorno adecuado, que creo que el equipo de Barni lo es porque llevan años trabajando en Ducati y los vi muy ilusionados cuando llegue. Lo que no voy a hacer es pasarlo mal, ya te lo digo ahora, entonces voy a ir ahí porque este año no, no pago nada pero tampoco cobro nada. Voy a ir ahí, voy a dar mi palabra, mi palabra la voy a hacer y tendrá un piloto ahí para para lo que haga falta.

¿Con qué resultado final a final de temporada te sentiría cómodo? ¿Cuál es el planteamiento que te haces dentro de del de la temporada 2021?

Planteamiento no me hago ninguno. Yo lo que he dicho, que estoy disfrutando estos días de lo que hago y cada día creo que estoy mejorando muchísimas cosas. Y nada, estoy ansioso para llegar al primer test de Jerez.

Y este paso por Superbikes ¿te lo planteas para asentarte dentro del campeonato o es un paso para después intentar la vuelta a MotoGP?

No, es un paso para recoger. A ver, a mi me gustan las carreras, hago esto por pura pasión. Creo que he demostrado que soy un tío profesional, un tío que se lo toma en serio y yo quiero hacer carreras teniendo este gusanillo en la barriga antes de salir a las carreras,estando emocionado, estando nervioso y estar delante. No es que no me planteo nada en un futuro, me planteo cosas de presente.

Creo que son motos, carreras y gente de nivel con que puede uno puede hacer cosas divertidas, cosas bonitas y, no lo sé, en un futuro no me planteo nada. De momento me planteo el test de este de Jerez y llegar al 100 por 100 ahí. Ya está, más allá no hay nada más.

Además, cuando fui a Italia, con el equipo tuve una muy buena sensación. La verdad que me recordó un poco cuando llega el Marc VDS. Un equipo muy familiar, era un equipo que en aquél momento era lo que era, no había un gran sponsor. La gente que estaba ahí le gustaban las carreras, era gente profesional, seria y que tenía hambre de hacer las cosas bien. Además porque lo necesitaba, evidentemente el jefe no, pero la gente que trabajaba ahí sí, pero el equipo de Barni lo he visto igual. Creo que es un grupo de gente apasionada de las carreras, vino todo el equipo a verme, es un equipo que necesita resultados y yo también los necesito.

A nosotros nos gustan las motos y aquí hemos venido a hablar de motos, además de los pilotos, que son los que nos hacen vibrar. Eso nos gusta, tener esta atención sobre las motos y hay partes de la técnica que nos interesan, como te decía antes. Te han preparado una moto, ¿la electrónica es la que llevarás en el campeonato? y si es así, ¿las has podido probar?. Te pregunto esto, porque cuando sacaron la moto hace dos temporadas decían Las victorias de Ducati no tenían valor porque son una moto GP. ¿Se parece tanto a la moto GP esta moto de calle?

La de este año aún no la he probado porque ha habido problemas en Almería, había mal tiempo y lo hemos aplazado para antes de Jerez. Rodaré un par de días antes de ir al primer test con el equipo. Pero lo que yo probé en Valencia y con la moto de serie que rodaba en 34, y con la MotoGP se rueda de ritmo 31 ó 32. Mira el año que acabó ganó Lorenzo el título (2015), acabó rodando la carrera en 33. Esto es así, de papel, no me estoy inventando nada.

Comentabas antes que los neumáticos son prácticamente lo más importante para para poder ir rápido. Jordi Torres nos comentaba cuando le entrevistamos que los de Superbikes flexan muchísimo más. Tanto que a veces tienes que confiar en que realmente están agarrando, que tienen grip y que no se van a ir. ¿Tú los has podido probar estos neumáticos? Si los has probado, no sé si puedes también hacernos esta comparativa con la MotoGP

No tienen nada que ver. He de decir que los Michelin han mejorado mucho, porque me acuerdo el primer año cuando subí, hay que decir que fue la única Honda que iba con un chasis Bridgestone en el primer año de Michelin. Esto para tener la moto de Marc, no veas, pero el primer año me acuerdo que nos dábamos unos palos de miedo porque el neumático delantero Michelin no te avisaba, a la mínima que sentías que cogía y de repente no cogía y recuerdo que me caí en un día en el IRTA de Qatar que me caí cuatro veces.

Pero al paso de los años he de decir que Michelin ha hecho muy buen trabajo y da confianza delante y de detrás. No es el Michelin de hace cinco años. Es una goma mucho más predecible. Sigue siendo muy rígida, pero claro, a estas velocidades con los frenos de carbono, para la aceleración tiene que ser así, una Superbike en la curva puede que se vaya igual de rápido pero lo que es la aceleración y la frenada, no es lo mismo.

¿Qué le dirías ahora a la afición para que además de haberte seguido en el campeonato de MotoGP, a partir de este momento te sigan en el campeonato de Superbikes? ¿Qué le quieres decir al aficionado?

Al aficionado le quería decir que que los echamos mucho de menos en los circuitos, que ni de coña es lo mismo sin la afición. Y sin las gradas llenas, y sin los gritos y los humos y el ‘ra-ta-ta-ta-ta-ta’ de la noche que no te deja dormir y que esperemos que todo esto del Covid pase pronto y que puedan volver a disfrutar de las carreras, que los necesitamos y los queremos ahí en el circuito.

Una vez más, Tito, muchas gracias por tu tiempo y por haber atendido a MotoRaceNation.com

