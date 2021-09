Tito Rabat: todo o nada

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pinta mal cuando en el comunicado del Puccetti se anuncia que Tito Rabat será el sustituto de Lucas Mahias en la undécima ronda del WoldSBK que se correrá este fin de semana en Portimao… sobre la ZX-6R… ZX-6R… Me da un mal rollo… que lo ponen ellos, ¿eh?, que no lo pongo yo.

El caso es que de todos es conocido que Lucas Mahias se pierde lo que resta de campeonato debido a la lesión que sufre en el escafoides de la mano izquierda. Este “huesecito” es tan pequeño como “porculero” y gran parte de la presión que soportan los brazos recae sobre él, así que o lo tienes muy bien o es realmente molesto. Esta es la circunstancia que lleva a Tito Rabat a montarse este fin de semana sobre la ZX-10R del Puccetti, o al menos eso espero (estoy convencido que es una errata, aunque pensando en el pasado reciente de Tito…).

Una nueva oportunidad para Tito que es de esos pilotos que trabaja como el que más, que hace cantidad de trabajo para poder dar el máximo, pero que siempre ha tenido que pasar las de Caín para poder demostrar que es capaz de ganar. En su etapa de Moto2, donde se proclamó Campeón y clasificó dos años tercero, tuvo que darlo todo para conseguir el ansiado objetivo de ser Campeón del Mundo.

Tras un paso por MotoGP que simplemente fue eso, un paso, las circunstancias llegaron a ser insostenibles para Tito, que veía cómo técnicos de Ducati asistían a Zarco y con buen material en el Avintia, mientras que en su box no llegaban ni esos técnicos ni esas piezas a pesar de estar poniendo dinero en el proyecto.

Su salto al WorldSBK estaba cantado y lo hacía con un supuesto apoyo por parte de Ducati, estaba hasta Paolo Ciabatti en la presentación, con la cara un poco descompuesta, eso sí, pero estaba y en un equipo que consiguiera podiums en otras temporadas como es el Barni Team, con una Ducati “buena”, según afirmaba Marco Barnabó, director y propietario del equipo, pero esos resultados no han llegado. Han sido 8 rondas completas las disputadas por Tito con este equipo, siendo la última la de Magny Cours y la suma de puntos conseguida ha sido de 38. Paradójicamente, Tito está ahora mismo justo detrás de Lucas Mahias en la general, que lo aventaja en 6 puntos.

Samuele Cavalieri es el actual sustituto de Tito en el Barni. Empezó la temporada en el OUTDO TPR Team Pedercini, otro equipo donde si quieres palmar dinero es el sitio perfecto y que rellena parrillas de maravilla, pero solo disputó las tres primeras rondas con ellos. Por otro lado, Cavalieri ha sido piloto del Barni en el CIV, así que se conocen mutuamente, algo que debería ir en beneficio del proyecto, aunque en Jerez no terminó en la carrera 1 y quedó 14 en la carrera 2.

El caso es que Tito, tenaz como nadie, encuentra la oportunidad de volver a volver a intentar demostrar (perdón por la reiteración de infinitivos, podría haber sido peor) que puede tener sitio en una competición con carácter de mundial, aunque no sabemos las condiciones. Hasta el momento, la Kawasaki del Puccetti no se ha demostrado competitiva; desde que se fuera Toprak no lo es y mucho me temo que ninguna, salvo las KRT, lo son.

Ayer publicaba la cámara lenta que titulaba con una interrogante, “¿ha llegado el momento?”. A veces es mejor saber si ese momento ha llegado y aceptarlo que seguir destruyendo la imagen de lo que es Tito, un Campeón del Mundo.

