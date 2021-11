Todo o nada: Ronda final en Indonesia

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

¡Vaya pelotazo de temporada estamos teniendo del WorldSBK!, ¿verdad?

Tan estupenda está siendo que llegamos a la última ronda con el título por decidir. Todo esto va a suceder en la Isla de Lombok, donde iré este verano de vacaciones (ya quisiera…) y es el sitio en el que han construido un circuito que han llamado Circuito Urbano Internacional Pertamina Mandalika, olé los nombre fáciles y concisos. 30 puntos separan a Jonathan Rea de Toprak Razgatlioglu, pero es que hay 62 en juego, por lo que puede pasar de todo.

Desde que Ben Spies consiguiese el título para Yamaha, muchas cosas han sucedido en la marca de los tres diapasones, entre ellas varias versiones de la R1 y muchos y muy buenos pilotos, pero no ha sido hasta la llegada de Toprak Razgatlioglu que no han optado al título de forma tan clara y siendo principales favoritos por la ventaja anteriormente mencionada. No solo optan al título de pilotos, sino que también son favoritos al de constructores, porque la temporada de Andrea Locatelli ha ido de menos a más de forma muy contundente. Lowes, posiblemente mucho más recuperado de las lesiones que ha arrastrado en las últimas rondas y que le ha hecho desistir de participar en algunas carreras, junto con Locatelli, que como decimos está ya a un gran nivel, podrían jugar un papel decisivo, aunque se me antoja una posibilidad un tanto lejana visto cómo se las gastan los dos pilotos que optan al título, que están en otro nivel.

Otro que podría tener que ver en la historia que se escriba de este mundial es Redding, que con su Ducati y su futuro asegurado en BMW puede estimar que despedirse de Ducati con victorias molaría. Scott es muy rápido, van a un circuito nuevo para todos y no se casa con nadie.

Hay otro título que se decide y es el de pilotos independientes. Geloff y Bassani son los protagonistas de este asunto y tienen líneas de progresión absolutamente opuestas. Mientras que Gerloff empezó muy fuerte, tras su “cagada” con Toprak ha ido para abajo cual castaña en otoño. Por el contrario, Axel Bassani se está mostrando tremendamente competitivo desde mitad de temporada hasta ahora, consiguiendo incluso algún podio y estando muy cerca de él en otras rondas. Sin duda, la Ducati del Motocorsa Racing ha sido una gran y grata sorpresa.

Por lo que respecta a WorldSSP, todo está decidido y no se esperan grandes cambios en la general, con un tercer puesto casi asegurado para Manu González, que da el salto a Moto2 y el ya Campeón Dominique Aegerter, que repetirá con Ten Kate la próxima temporada en esta categoría.

