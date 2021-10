Toprak Razgatlioglu: “Algo se rompió en el guardabarros delantero”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Muy mala suerte para Toprak Razgatlioglu, quien afirma que algo se rompió en su guardabarros delantero cuando disputaba la primera posición a Rea. Afortunadamente para nosotros, esto deja abierto aún el campeonato, pero sin duda no es ese el pensamiento de Toprak.

Toprak Razgatlioglu: “Bajo la lluvia, después de ver a Jonny caer de nuevo, cerré el acelerador y terminé para concentrarme en la Carrera 2, porque mis sensaciones no eran tan buenas en comparación con la carrera en mojado de Barcelona. La carrera 2 fue simplemente de mala suerte para mí, porque algo en mi guardabarros delantero se rompió y después entró en el neumático delantero y se me fue de delante, ¡esto es muy mala suerte! Pensé “¿por qué no es posible que te rompan en la recta, cuando no hay problema?”, “¿Por qué se rompe en la última curva?” Pero así es la vida, esto son las carreras. No estoy contento porque estaba luchando por la victoria, pero la caída no fue un error mío. No miro atrás, solo busco concentrarme en la próxima carrera. Cada fin de semana de carreras sigue cambiando en el campeonato. Ahora estoy concentrado en la carrera de Argentina y estar luchando de nuevo por la victoria. Si gano, me llevo los puntos, ¡pero sigo sin mirar! ”.

