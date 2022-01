Triumph de vuelta al WorldSBK

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Desde que se anunciara la intención de Dorna de cambiar el reglamento de WorldSSP para hacer más atractiva la categoría a otras marcas, las cosas han ido sucediendo bastante deprisa. Con el reglamento ya modificado (Balance of Performance), han sido muchos los equipos que se han subido al carro del WorldSSP con perspectivas de hacer un muy buen papel, incluso algunos de forma oficial, como es el caso de Ducati con su Panigale V2 y Nicolo Bulega como piloto. Nombres como Barni, CM Racing, Oli Bayliss, Simon Jespersen… aparecen ligados a proyectos con la bicilíndrica italiana, que en las pocas apariciones que ha hecho en pista ha mostrado un potencial realmente espectacular, quedando muy cerca de la pole lograda en Jerez este año en las pruebas que pudo realizar el equipo Ducati oficial no hace mucho.

El caso es que este reglamento no solo favorece la incorporación de la Panigale V2 sino que también abría la puerta a una marca mítica y que sí estaba presente en el BSB; no es otra que Triumph. Su Street Triple RS cuenta con el desarrollo que se ha podido hacer del modelo en el BSB y además no olvidemos que es el motor del que derivan los usados en Moto2. Los mimbres son muy buenos para afrontar la temporada 2022 con garantías. El equipo encargado para hacer el “debut” de la marca la próxima temporada será el Dynavolt Triumph, que es el mismo que ha estado compitiendo en Gran Bretaña en el campeonato nacional. Solo les faltaba un piloto joven y prometedor y no va a ser otro que Hannes Soomer. El piloto estonio hizo su primera temporada completa en el WorldSSP en 2019, entrando con regularidad en los puntos, lo que le facilitó su ingreso en el equipo Kallio Racing en 2020, logrando subir al podio tres veces en las últimas cuatro carreras.

Hannes Soomer: “Estoy muy feliz de unirme al equipo Dynavolt Triumph para la temporada 2022. Realmente creo en el potencial de la moto y en la experiencia del equipo y estoy seguro de que podemos encontrar una buena manera de progresar rápidamente. Este año presentará nuevos desafíos con el nuevo reglamento que lo hacen muy impredecible e interesante. Solo puedo decir que lo daremos todo y no puedo esperar para comenzar a probar y trabajar para la próxima temporada”.

Simon Buckmaster, director del equipo Dynavolt Triumph: “Estamos muy contentos de anunciar que hemos llegado a un acuerdo con Hannes Soomer para nuestro equipo oficial Dynavolt Triumph. Para ser honesto, he estado observando el progreso de Hannes en los últimos años y he hablado con él las últimas dos temporadas sobre la posibilidad de fichar por nuestro equipo, así que estoy contento de que este año hayamos podido llegar a un acuerdo. juntos. Hannes ya ha tenido podios en 2020. El año pasado se rompió la pierna al principio de la temporada y se recuperó de manera impresionante. Creo que el potencial está ahí, tiene la experiencia y cree en nuestro equipo y en el proyecto Triumph. Estamos emocionados de comenzar con las pruebas y esperamos con ansias la primera parte del campeonato. Nuestro objetivo tiene que ser estar en los puestos de cabeza y, en última instancia, luchar por los podios y el título. Creo que va a sorprender a algunas personas, no a todos porque algunos de nosotros nos damos cuenta de su talento, pero va a ser una sorpresa. Tengo muchas ganas de hacerlo.”

