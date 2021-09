WorldSBK – Motul French Round – Toprak sancionado

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Cambios en los resultados de la Superpole Race. Toprak Razgatlioglu ha sido sancionado con una posición en la Superpole Race al exceder los límites de la pista. Como resultado, Jonathan Rea es el vencedor de la carrera, con Toprak segundo. Tras la reclamación del equipo Kawasaki y la posterior revisión de las imágenes por parte de Race Direction, se ha decidido sancionar a Toprak con una posición, relegándolo a la segunda plaza del podium.

Este resultado es importantísimo, pues con lo apretado que puede resultar este campeonato, 5 puntos pueden ser vitales al final de temporada. Así pues, el turco se queda sin el triplete y con cinco puntos que vuelan a la cuenta de Jonathan Rea

Primero el momento en que el piloto del KRT llama la atención a su jefe de mecánicos sobre lo sucedido, más abajo el vídeo del momento en que Razgatlioglu comete la infracción denunciada.

Nothing escapes Jonathan's eye!🕵🏻‍♂️👁🔍@jonathanrea calls Pere Riba over to chat about @toprak_tr54 's track limits on the final lap of the Superpole Race…@KRT_WorldSBK #FRAWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/A1j7vXqtX5

— WorldSBK (@WorldSBK) September 5, 2021