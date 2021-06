WorldSSP Misano: Aegerter domina y lidera. Polémica acción entre Alcoba y Herrera (video)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El suizo Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) ha vencido la primera carrera de WorldSSP correspondiente a La la Ronda Italiana celebrada en el Circuito Internacional Marco Simoncelli de Misano con la siguiente ventaja como para hacer un caballito durante toda la recta de entrada a meta. Segundo fue Luca Bernardi (CM Racing), revelación de este 2021 en la categoría y cerrando el podio llegó el suráfricano Steven Odeendal (Bardahl Evan Bros)

Con el suizo Aegerter marcando el ritmo desde la primera curva y el sudafricano Odeendal a su estela, Manu Gónzalez se topó con uno de los pilotos más difíciles de adelantar para llegar a la tercera plaza, Jules Cluzel. Una vez que superó al francés, González, con Cluzel y Bernardi a su estela, pudo alcanzar al dúo de cabeza hasta que Cluzel, en un agresivo adelantamiento, sacó a Gónzalez de pista perdiéndose, como lágrimas en la lluvia, todo el trabajo del español abriéndose un nuevo hueco tras Odeendal para el francés.

De poco le valió la maniobra a Cluzel que no sólo no pudo seguir a Bernardi sino que fue de nuevo alcanzado por Gónzalez en una espectacular batalla de rapidez del español frente a la típica defensa de posición del francés, que ganó la cuarta plaza in extremis pasando por línea de meta en paralelo con Manu Gónzalez, quinto final.

Sin embargo, Luca Bernardi sí aprovechó la ocasión para ponerse tercero y jugar al comecocos con la distancia que le marcaba Odeendal, que neutralizó a falta de cuatro vueltas relegándole a la tercera posición final.

Marc Alcoba termino duodécimo tras una ajustada maniobra sobre María Herrera, a la que le provocó una caída en la última curva mientras intentaba adelantarla y por la que fue sancionado con perder cuatro posiciones, resultando los dos españoles fuera de los puntos así.

