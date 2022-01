Filippo y Federico Fuligni, alineación del D34G en el Mundial de Supersport

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El equipo D34G Racing se prepara para dar un paso importante en su joven pero exitosa historia. El equipo liderado por el ex piloto del Mundial de Superbikes Davide Giugliano debutará este año en el WorldSSP Challenge junto a la recién llegada a la competición Ducati Panigale V2 955, con Filippo y Federico Fuligni defendiendo los colores del equipo italiano.

Para Filippo Fuligni se trata de una confirmación y de un debut: el piloto nacido en Pesaro en 1999 ya tiene un año de experiencia con la escudería D34G en el CIV Supersport 600, y el año pasado alcanzó el top ten en la carrera 1 de Misano como wild card en la categoría del Campeonato del Mundo con la escudería romana (su tercera en la competición tras las dos disputadas en 2019). En 2018, había corrido en el Mundial de Supersport 300. Para él será su primera temporada en el campeonato.

Federico Fuligni tiene buena experiencia en la categoría y cuenta con un octavo puesto como mejor resultado en la carrera 1 de Magny-Cours (Francia) en 2020. En 2018 disputó el Campeonato del Mundo de Moto2. En este regreso a la categoría media del Mundial de Superbikes, buscará demostrar todo su talento con un paquete técnico que, sobre el papel, podría potenciar su talento.

El WorldSSP Challenge arrancará el 8 de abril en el MotorLand Aragón de Alcañiz (España), con nueve pruebas y dieciocho carreras en el calendario y con el epílogo fijado para el 9 de octubre de 2022 en el Autodromo do Algarve de Portimão. El equipo D34G saldrá a la pista el próximo mes para realizar los primeros de la temporada.

FILIPPO FULIGNI: “Estoy muy contento de continuar esta aventura iniciada con Davide y Giada. Tengo mucha confianza en el equipo: el año pasado trabajamos muy bien y hasta mitad de temporada estuvimos luchando por el título, antes de que la lesión en el hombro limitara nuestro rendimiento (aunque seguíamos siendo rápidos). Nuestro wildcard en Misano en el Campeonato del Mundo también fue muy positivo, con algunos buenos resultados en los entrenamientos y un top ten en la carrera 1. Estar entre los diez primeros de forma constante es exactamente nuestro objetivo para la temporada, así como terminar en lo más alto del WorldSSP Challenge. Tengo mucha curiosidad por probar la moto y conocer a los chicos del equipo; estoy seguro de que el feeling será tan bueno como con los que ya están aquí, así como su valía. Hay muchas pistas que no conozco, pero tener a mi hermano como compañero de equipo sin duda me ayudará y estoy muy contento de que estemos en el mismo equipo. Hemos corrido y lo hemos hecho bien juntos antes y estoy seguro de que nos empujaremos mutuamente para ir más rápido”.



FEDERICO FULIGNI: “En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Davide, porque no todos los días se llega a formar parte de un equipo como éste y poder correr con tu hermano. El año pasado hicimos juntos la última carrera del CIV y me llevé bien tanto con él como con el equipo, por lo que decidimos afrontar juntos el 2022. Estoy muy ilusionado con esta oportunidad y estoy deseando salir a la pista con la Ducati, que es una moto nueva pero de una marca a la que Davide está muy unido. Estoy seguro de que podrá ayudarnos mucho en este sentido, para que podamos mejorar. Estoy deseando que lleguen los primeros tests para poder reunirme con el equipo y conocer a los nuevos, crear la armonía adecuada y estar lo más preparado posible para el inicio del campeonato.

