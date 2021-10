Dominique Aegerter: “El objetivo era luchar por la victoria”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Una tremenda carrera en el WorldSSP es lo que hemos tenido hoy dentro del #PRTWorldSBK. Una carrera que ha recordado lo que esta categoría ha ofrecido durante muchos años y que la situaba como una de las más competidas del panorama motociclista. Hoy, hasta 9 pilotos hubo luchando en grupo por situarse como vencedor de esta carrera 2. Aegerter, sabedor de su ventaja en puntos y viendo las caídas, quedaba quinto, que no está mal viendo cómo transcurrieron las cosas.

Dominique Aegerter: “Tuve un buen comienzo y luchaba por la victoria. Era un grupo grande de unos ocho pilotos. El ritmo no fue alto porque la estrategia de Odendaal era mantener unido al grupo. Traté de ponerme en cabeza para acelerar el ritmo, pero seguía colando cada vez. En las etapas finales, me salí un poco y perdí la concentración y el contacto con el grupo. El objetivo era luchar por la victoria, pero esta vez no fue posible, algo que hacía mucho tiempo que no sucedía. Necesitamos averiguar por qué. ¡Todavía tenemos una buena ventaja en el campeonato y estoy deseando que lleguen las carreras en Argentina e Indonesia! “

