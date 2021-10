Dominique Aegerter: “En 2022 seguiré con Ten Kate”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Hace unos días Manolo Fernández y yo mismo tuvimos ocasión de entrevistar a Dominique Aegerter. El piloso suizo nos atendió amablemente y pudimos hablar de muchos temas, desde su experiencia en el motociclismo como uno de los pilotos con más bagaje del panorama actual, pasando por la nueva reglamentación para el WorldSSP de cara a 2022. La experiencia de Aegerter es amplísima.

“Corrí mucho tiempo en 125, en Moto2, luego vine a WorldSSP, MotoE, pero también corrí las 8 horas de Suzuka. Para obtener buenos resultados seguro que la experiencia ayuda, pero también influye mucho el entrenamiento, algo de talento, mucha gente genial a mi alrededor, un entrenador físico, comer bien, dormir bien, tener buen material de Yamaha, un buen jefe de equipo, motor, suspensión, neumáticos… es por eso que puedo obtener buenos resultados y puedo concentrarme por completo en mi pilotaje. Además están todas las funciones que hacen mi manager o mi familia, mis amigos, mis patrocinadores, que me permiten concentrarme por completo en las carreras”.

En un momento en el que las carreras deportivas de los pilotos corren más que ellos incluso, el caso de Aegerter es singular, no por extraño, sino porque ya no se estila, “sí, justo hoy cumplí 31 años. Ya no soy un piloto demasiado joven, pero siento que con mi edad tengo la suficiente experiencia, me siento bien con mi cuerpo, con mi mente… mi mentalidad actual es una de las mejores y sí, espero poder continuar mientras me divierta y obtenga buenos resultados”. Este año parece que él será el Campeón, aunque aún quedan puntos en juego, “tengo 62 puntos de ventaja, pero todavía quedan 150 puntos por ganar o por perder, así que ahora estamos concentrados en esta ronda de Portimao, desde los entrenamientos libres uno y dos, Superpole, carrera uno, warm up, carrera dos… solo concentración, pilotar y luego veremos lo que se consigue. Es bueno tener una ventaja como esta, pero esto solo termina al final de temporada o hasta que tenga la ventaja suficiente para que nadie pueda superarme en puntos”.

Aun con la temporada tan fantástica que está haciendo, Aegerter se lamenta por no poder dar el salto a WorldSBK, “conseguir el título sería muy bonito. Mi último título fue en 1999, cuando fui campeón de Suiza en los 60 centímetros cúbicos en motocross. Sería fantástico para mí. Por otro lado, estoy un poco decepcionado de no poder pasar al equipo de WorldSBK ni recibir ninguna oferta. Lo sé, tengo 31 años, no es tan fácil encontrar el equipo y cosas así, pero al final Ten Kate confía en mí y podré competir con ellos de nuevo el próximo año. Será una muy buena oportunidad de volver a mostrar mi potencial”.

Sobre su relación con Ten Kate nos contaba lo siguiente, “Sí, pilotar para Ten Kate es un gran placer y un gran honor, pilotar para un equipo tan increíble, que tiene tanta experiencia y tantos éxitos en WorldSSP y WorldSBK. Seguro que para ellos no fue fácil volver a WorldSSP, con nuevos pilotos, con moto nueva, pero trabajan todos los días al 100% para mejorar y me gusta trabajar con ellos. Tienen una gran mentalidad y confío en ellos al 100% y creo que puedes ver esto en los resultados de principios de temporada si los comparas con los de ahora. Espero poder continuar en esta línea”. Recordemos que lo resultados de Dominique esta temporada están siendo excepcionales, firmando al menos una victoria en cada ronda, exceptuando Cataluña, en la que no participó por coincidir con MotoE y Portimao, donde sin duda los nervios por el campeonato empezaron a aflorar y la ventaja le permitió ser más conservador, aunque en carrera se le vio disputando los primeros puestos, aunque cometiendo algunos errores.

Pedimos a Dominique que nos hablara de los tipos de motos que ha tenido ocasión de pilotar y su opinión sobre la llegada de Ducati y Triumph a WorldSSP, “he pilotado todo tipo de motos, 125, Moto2, Moto E, Superbikes en Suzuka en resistencia. En Moto2 piloté diferentes chasis, Suter, Kalex, MV Agusta, KTM. En WorldSSP solo llevé la Yamaha R6. Por mi pilotaje, creo que la Supersport se me adapta mejor, pero me gustaría probar la Superbike. Espero que en el futuro pueda pasar al equipo de WorldSBK de fábrica. Es una moto pesada, se tiene que pilotar de forma completamente diferente a todas las demás motos. La Moto2 creo que es la más cercana a la Supersport, pero me siento más cómodo en esta última. Sobre la nueva reglamentación para 2022 no puedo decir nada porque la homologación fue este fin de semana pasado, con la que se incorporarán Ducati y Triumph. Será nuevo en Supersport. Estoy casi 100% seguro que continuaré con Ten Kate y con Yamaha, solo espero que hagan un buen reglamento que sea justo para todos los fabricantes, porque será un poco extraño cuando Triumph venga con la 700 y la Ducati con la 900, así que espero que la gente que hace este reglamento lo hagan de forma justa.”

Este es un tema que preocupa especialmente en el paddock de WorldSSP, pues dependerá de la reglamentación que se haya hecho para esta categoría el que Yamaha y su R6 siga siendo competitiva. Otro aspecto interesante será ver de qué manera los neumáticos puedan ser un factor más determinante que en la actualidad, pues los motores que compiten este año, exceptuando el MV Agusta, tienen la misma configuración de 4 cilindros en línea. La llegada de otro tricilíndrico firmado por Triumph con la Street Triple RS y el bicilíndrico de Ducati derivado de la Panigale V2, harán que ciertos aspectos en el comportamiento de los diferentes motores traten de forma distinta las gomas. Dominique asegura sobre los Pirelli que “los neumáticos tienen mucho agarre, por lo que pilotar es mucho más divertido. Cuando tienes mucho agarre puedes frenar más tarde y acelerar más temprano, inclinar mucho, es agradable.

Teniendo en cuenta la trayectoria del Ten Kate en la categoría, quisimos saber qué relación tienen con Yamaha. “En nuestra categoría no hay equipo de fábrica. Contamos con el apoyo total de Yamaha, pero la puesta a punto y los ajustes del chasis y la suspensión lo hacen todo el equipo de Ten Kate, por lo que hablaríamos de un equipo semiprivado o algo así. Tenemos un paquete de Yamaha pero todas las cosas las prepara Ten Kate”. Aegerter antepone el WorldSSP a MotoE, “Ten Kate Kate tuvo moto en WorldSBK el año pasado. El año que viene continuaré en WorldSSP. Como digo, me gustaría volver a competir en el campeonato de WorldSSP con Ten Kate y cuando el calendario esté fijado veré la posibilidad de hacer MotoE, porque todavía tengo cosas que decir, porque un año terminé tercero, otro segundo. Tuve la mala suerte de recibir la penalización, así que sí, veremos, pero aún no hay nada arreglado”.

No perdimos la ocasión para preguntarle por el incidente en la Copa del Mundo de MotoE, “en la última carrera de Moto E, en la que recibí la penalización de 38 segundos y que realmente no pude entender, solo que puedo decir que estaba luchando por el título en una carrera corta de solo siete vueltas en la que cada curva cuenta. Había posibilidades de que pudiese ganar si Torres terminaba tercero. Fuí el más rápido en pista, nos adelantamos unas pocas veces en las últimas vueltas. Él sabía que yo estaba allí, luego llegó curva de la última vuelta. Adelanté ligeramente haciendo un “blockpass”, vino hacia mí pero no se abrió lo suficiente, así que me tocó la rueda trasera y cayó. Gané la carrera, pero luego me penalizaron. Fue un gran error, Torres quería luchar por la victoria y no pensó en el campeonato, porque quedando segundo ganaba igualmente el campeonato. Así que sí, un poco decepcionado con este resultado. Pero ahora tengo muchas ganas de luchar por el título de WorldSSP”.

