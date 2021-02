Steven Odendaal: Mi objetivo es el Campeonato. No hay excusas

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Steven Odendaal es el piloto que defenderá el título del Campeonato del Mundo de Supersport para el equipo italiano Bardahl Evan Bros.

Tras sus comienzos en el motocross y en las categorías pequeñas en su país natal, Sudáfrica, Odendaal trató de dar el salto a Europa por primera vez probando en la selección de la Rookies Cup.

Regresó a Sudáfrica, se forjó con motos del segmento medio y, ya en Europa, logró el título del FIM CEV Moto2.

De ahí al mundial con la experimental NTS con resultados acordes a la modestia del proyecto.

La temporada pasada cambió de paddock y disputó su primer Campeonato del Mundo de Supersport, siendo quinto con la Yamaha del EAB Ten Kate.

¿Qué te faltó para estar delante en Moto2?

Cuando corres necesitas un buen equipo, una buena moto y un buen piloto perfectamente coordinado, y no todo estaba así. Esa es la clave del éxito para estar delante en cualquier categoría.

En 2020 fuiste 5º en el Campeonato del Mundo de Supersport, ¿Cómo valoras la temporada?

No estoy muy contento, aunque era un campeonato nuevo en el que había que encontrar tu camino. Esperaba mucho más, y que fuera más fácil. El nivel mecánico es muy similar, y todo tiene que estar perfecto para estar delante. En nuestro caso, tenía problemas con el freno motor. Sin ellos, podría haber estado en el pódium. Probamos muchos setups, mapas, etc.

Ahora cambio al Bardahl Team, porque en los últimos años han ganado casi todas las carreras.

En el pasado Ten Kate fue un equipo referencia en WorldSSP, y ahora vas a competir con el equipo Bardahl Evan Bros, que es el dominador de la categoría, ¿Qué significa para tí?

Creo que Ten Kate necesita recuperar su sitio en la élite. Evan Bros domina la mayoría de las carreras, algo muy atractivo para cualquier piloto. Creo que con ellos tendremos una muy buena temporada.

¿Cuál es tu objetivo para 2021?

Mi objetivo es ganar el campeonato. Lo he intentado toda mi vida, creo que ha llegado el momento y no hay excusas. Estoy en el mejor equipo y con la mejor moto. Ahora me toca dar todo lo que tengo para ganar el Campeonato.

¿Es el momento más crítico de tu carrera?

Si, lo creo. Es el año más importante de mi carrera y definirá mi futuro.

¿Dónde te ves en el futuro, en Moto2, en el WorldSBK?

Creo que tengo más futuro en Superbikes. MotoGP es la clase reina, pero es difícil encontrar un equipo top.

Mis posibilidades pasan por ganar el Campeonato en 2021 y seguir los pasos de Locatelli la temporada siguiente.

¿Cómo ves el campeonato ?

Este año será muy competitivo. Llega Aegerter, está Cluzel, De Rosa, han vuelto Caricasulo y Krummenacher. Creo que son rivales muy fuertes.

