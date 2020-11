WorldSSP: la mejor plaza para Steven Odeendal

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Steven Odeendal (Johannesburgo, 1993) y el BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team han llegado a un acuerdo para competir en el WorldSSP2021 con “la” Yamaha YZF-R6 del actual equipo Campeón del Mundo.

Odendaal comenzó su carrera profesional en 2007, terminando cuarto en el Campeonato Nacional de Sudáfrica de 125cc. Los siguientes tres años compitió en la categoría de 600cc con la oportunidad de debutar en el Campeonato del Mundo de Moto2 en 2011. Después de una temporada prometedora en el CEV Moto2, Odendaal disputó su primera temporada completa en el Campeonato del Mundo de Moto2 en 2013, donde logró puntuar en dos de las 53 citas en las que participó, un decimoquinto y un decimotercer puesto en 2018. En este transcurso de tiempo, Odeendal se proclamó Campeón del FIM CEV de Moto2 en 2016. En 2019 permaneció en Moto2, antes de cambiarse a World Supersport en 2020. Terminó quinto en la general en su temporada de debut en WorldSSP con el Yamaha Ten Kate con dos cuartos puestos como mejor resultado, de largo la mejor temporada en un certamen Mundial del sudáfricano.

En 2021 contará con la, probablemente, mejor plaza de la categoría, dentro del equipo que ha ganado los dos últimos mundiales con abrumadora superioridad.

Steven Odendaal: “Estoy muy feliz de unirme a los actuales Campeones del Mundo y me gustaría agradecer a mi entrenador Jorge Lis por hacer esto posible. Estoy seguro de que haremos un gran trabajo juntos en 2021. No será fácil repetir los resultados que el equipo ha logrado en los últimos dos años, pero ciertamente tenemos el potencial para hacerlo. Tuve la oportunidad de visitar el departamento de carreras de BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team y quedé realmente impresionado: todo el equipo trabaja con una gran pasión y compromiso, que es la clave para lograr nuestro objetivo ”.

Fabio Evangelista (Team Director): “Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Steven a nuestro equipo: tener un piloto sudafricano es emocionante y representa un desafío intrigante. Las dos últimas temporadas estuvieron llenas de satisfacción y nuestra pasión y compromiso por mejorar no han disminiudo, de hecho probablemente se hayan duplicado. Steven es un piloto experimentado que sin duda tiene lo que se necesita para estar en la batalla del campeonato WorldSSP: esperamos ayudarlo a igualar los logros de dos de sus grandes compatriotas como Greg Albertyn y Kork Ballington (MotoGP Legend), dos pilotos cuyos logros dentro y fuera de la pista contribuyeron a mi pasión por las dos ruedas. Me gustaría agradecer a nuestro patrocinador principal Bardahl Maroil, quien continuará con nosotros en esta aventura, Pata Snack, Yamaha Motor Europa, Andrea Dosoli y todos nuestros patrocinadores que nos han estado apoyando desde el inicio de nuestro sueño. Aún no hemos programado una primera prueba con Steven, debido a la difícil situación que estamos atravesando, sin embargo estamos ansiosos”.

