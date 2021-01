Ana Carrasco: “Estoy bien, espero poder subir a la moto a finales de febrero”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Os ofrecemos la primera parte de la entrevista que hemos tenido oportunidad de hacer con Ana Carrasco. La piloto acaba de ser intervenida para retirar las fijaciones en la espalda (vértebras T3, T4 y T6) tras su grave accidente entrenando en Estoril el pasado año y que os recomendamos escuchar íntegra y de su propia voz en nuestro podcast.

En esta primera parte nos habla de cómo se encuentra, de cómo se plantea su recuperación y lo que significa estar en el equipo KRT Provec, o lo que es lo mismo, ser piloto oficial de Kawasaki.

Lesión.

“La verdad es que me encuentro bastante bien, la semana pasado tuve que volver a pasar por quirófano para retirarme las placas y tornillos que llevaba en la espalda, ahora mismo estoy haciendo reposo y deseando tener la revisión con el médico, que me quiten los puntos de la herida y me esperando el ok para poder empezar a entrenar de cara al inicio de temporada, que este año empezamos en abril pero con los meses que llevo parada tengo prisa por empezar para estar en forma para la primera carrera”

“Ahora mismo la recuperación es mucho más rápida, después de la primera intervención tuve que hacer muchísimo reposo durante un montón de semanas, para después hacer un poco de rehabilitación muy poco a poco con los fisios, después con mi preparador físico… todo de una manera muy progresiva, había que esperar a que el hueso se consolidara y ver cómo evolucionaba todo. El trabajo iba un poco sobre la marcha. Ahora, tras la segunda operación estoy bien físicamente, como cualquier intervención necesita su tiempo de reposo, de cicatrización… pero espero que la recuperación sea más fácil. El plan lo vamos haciendo según mis sensaciones y lo que nos dicen los médicos a cada revisión, espero volver a empezar a entrenar más o menos normal en unas dos semanas y subirme en la moto para finales de febrero”

Transparencia en su convalecencia.

“Para los deportistas las redes sociales son lo que nos acerca a la gente, está muy bien que la gente viva con nosotros los buenos resultados, cuando ganamos, cuando todo va bien que es lo que todo el mundo enseña y se ve por TV, parece que la vida de un deportista es sólo esto pero a mí me gusta enseñar lo bueno y lo malo. Los deportistas vivimos cosas buenas, muy buenas pero también vivimos otras menos buenas sino bastante malas, yo creo que está bien hacer que todo el mundo sepa y vea que cualquier deporte no es fácil, que éste es un deporte de riesgo, que por suerte o por desgracia todos tenemos que pasar por lesiones así y creo que está bien que la gente viva contigo este proceso, este intento por volver a ser competitivos otra vez”

“Las motos son mi vida, competir es mi vida y entiendo que las lesiones son parte de este deporte, en algún momento te tiene que tocar. La mayoría del tiempo no pasa nada y en ocasiones hay que vivir situaciones como esta. Siempre que he tenido lesiones lo primero que se me ha pasado por la cabeza es cuando voy a poder volver y cuanto antes mejor. También suelo ser muy positiva, me mantengo motivada y eso ayuda a tener las ganas de volver a entrenar, de hacer lo que me dejen hacer con tal de mejorar cada día… creo que me ha ayudado a acortar los plazos, al final la diferencia lo marcan las ganas y ganas, a mí no me van a faltar”.

“No creo que la lesión me condicione objetivos (tajante), pero sí que es verdad que ahora mismo no me pongo objetivos. Lo que quiero es volver y ganar, eso lo tengo clarísimo, pero también hay que ser conscientes que cuando empiece la competición llevaré unos 9 meses sin competir y hay que volver a ponerme en forma físicamente, volver a la moto y todo esto lleva un proceso. Voy a hacer todo lo posible para llegar a la primera carrera lo mejor que pueda, pero está claro que no es momento de marcarse objetivos, la prioridad es volver, ser competitivos lo antes posible e intentar ganar carreras… antes o después, tenemos una temporada entera”.

Equipo oficial

“Sobre todo es un equipo que a nivel personal, tanto los hermanos Roda como todos los que trabajan allí, tienen algo especial. Trabajan de una forma muy familiar, hay muy buen rollo y todo esto va muy bien cuando las cosas van mal, sobre todo. Todo el mundo rema en la misma dirección y es más fácil conseguir buenos resultados. Aparte yo creo que es evidente para todos que es uno de los mejores equipos de SBK, con mucha experiencia, han ganado un montón de Mundiales seguidos, y para mí me aporta experiencia, saber que mi moto nunca, nunca va a fallar porque tengo el mejor personal trabajando en el equipo y me da la confianza de saber que tengo lo mejor para ganar en cualquier momento”.

“Ser parte de una fábrica ganadora como Kawasaki te supone una responsabilidad, ser siempre competitivo, conseguir buenos resultados…. pero siempre me he sentido muy arropada desde que llegué a SSP300, Kawasaki se involucró muchísimo conmigo, ha confíado mucho en mí, me ha dado oportunidad de formar parte de un proyecto como éste. Además, la fábrica también tiene un ambiente familiar, a pesar de ser muy grande, y en momentos como los que he vivido ahora, que con un lesión, dejando la temporada a medias y ahora volver sin saber muy bien cómo, han seguido confiando en mí en la lucha por el Título y sólo puedo tener buenas palabras y agradecimiento para ellos”.

Muy pronto os ofreceremos la segunda parte dónde nos cuenta con detalle cómo es la categoría del WorldSSP300…. y también importantes detalles sobre su futuro deportivo.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: