Mika Pérez, buscando plaza para 2021

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Hablar de Mika Pérez (Altea, 1999) en esta web es hablar de uno de los pilotos que mejor nos ha tratado desde el principio, con sus entrevistas y no faltando nunca a la cita dejándonos sus audios para el podcast independientemente del resultado. Es un piloto muy querido para nosotros, y antes de entrar en la noticia objetiva, me estoy acordando una y otra vez de la recomendable “Match Point” de Woody Allen y la metáfora que supone para un tenista que una bola toque la red y la pase o no. Pérez, Campeón de la EJC 2016, subcampeón del WorldSSP300 en 2018 por un sólo punto tras Ana Carrasco (el puntito, el puntito nos decía en Mortorland al año siguiente…) y asiduo a los primeros puestos de este Campeonato ha anunciado desde sus RRSS que no tiene moto para 2021 con estas palabras:

“Lamentablemente tengo que comunicar que no seguiré con mi actual equipo en el WorldSSP300 en 2021. La situación actual ha hecho que no podamos optar a esa plaza en este momento. Mi equipo sigue trabajando para poder darme un asiento, pero la verdad es que ahora mismo estoy sin moto para 2021. Estoy dispuesto a escuchar ofertas y seguiré luchando y entrenando más duro que nunca para que llegue una oportunidad. Este deporte es así, tan especial y emocionante pero a la vez tan duro y complicado por el tema financiero que muchas veces te quita la fuerza y motivación de seguir hacia delante.

Pero como siempre he dicho y defendido, no me voy a rendir jamás y voy a luchar hasta el final por mi sueño”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: