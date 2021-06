WorldSSP300: Adrián Huertas vence en Misano y sale líder

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Adrián Huertas (MTM Kawasaki) ha vencido la carrera 1 del WorldSSP300 correspondiente a la Ronda Italiana que se celebra en el Circuito Internacional Marco Simoncelli de Misano. Huertas se ha impuesto a su compañero de equipo Tom Booth-Amos y al francés Hugo de Cancellis (Kawasaki Prodina Team) entrando primero a la recta de meta del circuito de Misano y aprovechando haber montado un desarrollo de marcha más largo que sus contrincantes, lo que le permitió no ser superado por rebufo en un lugar típico para los adelantamientos por aspiración, una carta que supo no mostrar en toda la carrera no tomando nunca el liderato en recta de meta.

El trío consiguió despegarse del pelotón en los últimos compases de carrera para entrar en solitario. Vicente Pérez Selfa consiguió entrar séptimo, Victor Rodríguez décimo, Marc García decimotercero y Ana Carrasco cerró las posiciones de puntos.

Con este resultado Adrián Huertas se coloca líder del Campeonato con 66 puntos, contando con uno de ventaja sobre su compañero Booth Amos.

Aquí puedes consultar la Clasificación completa de la Carrera.

