Pol Espargaró: “Será díficil ganar a Morbidelli”

Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Team) saldrá desde la segunda línea de salida en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana que se celebrará en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, tras haber marcado el quinto mejor tiempo en la QP2 siendo el primero español clasificado y la primera KTM en parrilla de salida, un resultado que le hace “muy feliz, hemos tenido un buen dia, segundos en la primera sesión del día (FP3) y con buen trabajo, hemos necesitado un montón de vueltas para elegir el neumático trasero y al final, no estamos lejos de los más rápidos“.

Una Q2 en la que se ha dado el hecho de una primera línea provisional repleta de KTM, algo de lo que el piloto ni se enteró “cuando he entrado a cambiar neumáticos he mirado el monitor pero ni he visto los nombres, sólo me he centrado en los tiempos“.

Para la carrera Pol Espargaró ha sido claro y ha marcado un claro favorito: “Morbidelli, va muy rápido, tiene dos décimas especialmente con neumáticos usados… Todas las Yamaha tienen problemas menos Morbidelli, es la misma historia que pasaba el año pasado con Quartararo, la moto del año anterior parece que va mejor“.

Para el de KTM “ganar será muy díficil, incluso repetir el podio del fin de semana pasado, nuestro ritmo está cerca a casi todos los chicos salvo Morbidelli, nos movemos en 31’4 y no está mal, estoy contento, pero Morbidelli se mueve en 31’1“.

“Principalmente tenemos tres problemas” explicó el de KTM “y el primero es Franco (Morbidelli), va a ser muy díficil batirlo y con el italiano saliendo desde la pole, el segundo problema es Nakagami, uno de los pocos que podrán batir a Morbidelli a final de carrera y el tercero serán las dos o tres primeras vueltas, porque usaremos el neumático duro y serán muy arriesgadas y cruciales“, un pronóstico al que sumó a “las Ducati de Zarco y Miller, veremos qué hacen las Suzuki a final de carrera y por qué no Viñales, si encuentra lo que Morbidelli tiene es capaz de hacer lo mismo que él“.

Visto así, Pol plantea una carrera más díficil y dura que la del Gran Premio de Europa en la que terminó en el podio: “terminar entre los cinco primeros, sin caídas, sería muy positivo pero no cuento con ello, va a estar más complicado que en el Gran Premio de Europa, se va a arriesgar más y se rodará más rápido porque la pista está mejor y esto conlleva mayor desgaste físico, entrar en los cinco primeros sería un gran resultado“.

