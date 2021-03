¿Aleix convence a Dovizioso? El italiano probrará la Aprilia en Jerez

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

La conjunción de astros es absolutamente obvia: Andrea Dovizioso, hasta el pasado año punta de lanza de Ducati, decide no competir en 2021 con vistas a una buena plaza en un futuro y ofreciéndose (al menos en declaraciones) a HRC para sustituir a Marc Márquez el tiempo que el Repsol Honda lo necesitara, algo que visto lo visto, o nunca se he tenido muy en cuenta en la casa del ala dorada o, sencillamente, no será necesario ahora que sabemos que más temprano que tarde Márquez volverá a competir.

Así que es momento de mirar a otros lugares, y dónde Dovizioso descartó ir por falta de competitividad de la marca, ahora se encuentra orgulloso de poder probar y dar su opinión a Aprilia, quienes han anunciado que el ex de Ducati pilotará la Aprilia RS-GP en los test programados en el Circuito Angel Nieto de Jerez los próximos 12, 13 y 14 de abril.

Una Aprilia RS-GP que, tal y como sacan pecho en el comunicado, ha dejado muy buenas sensaciones en la pretemporada que acaba de terminar, sobre todo en las manos de Aleix Espargaró, (le ha metido dos segundos a su compañero Savadori), lo que seguro que esta diferencia de rendimientos no debe de haber pasado desapercibida para Aprilia ni para Dovizioso.

Massimo Rivola se ha encargado de negar de antemano que este test no es un “matrimonio de prueba” ni ofrece intenciones de futuro junto a Dovizioso, sino que tan sólo se desea la oportunidad de recibir el “valioso feedback” de un piloto como Dovizioso “incluso de un único test“. Para Dovizioso este test es una oportunidad de mantenerse en forma para sus conocidas intenciones de regresar a MotoGP pero…

Lo cierto que las opciones de Aprilia en su eterna búsqueda de compañeros de Espargaró por un lado, y las de Dovizioso para regresar a MotoGP en 2022 por otro son las que son, y en manos de Espargaró la Aprilia se ha mostrado como una opción mucho más atractiva en Losail que la que el propio Dovizioso descartara no hace tanto. De momento, una anunciada “no prueba de futuro” ocurrirá en Jerez.

