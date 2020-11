Aleix Espargaró “Creo que podía estar cerca del podio toda la carrera”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Aleix Espargaró ha cerrado el Gran Premio de la Comunitat Valenciana en la 10ª posición, contento de haber dejado por detrás a las Yamaha oficiales, las Honda oficiales y dos Ducati GP20.

Él tenía ritmo, pero su moto no le permite hacer más: “Es difícil luchar 50 minutos con los mejores, y me decepciona porque creo que podía estar cerca del podio toda la carrera pero aunque he dado todo lo que tengo no he podido“.

Todo condiciona, y el estilo de pilotaje de las Ducati eliminan las capacidades de la Aprilia: “Hasta que faltaban 8 vueltas he podido seguir a Mir, pero cuando Dovizioso me ha pasado me ha sido imposible. Dovizioso para la moto en mitad de la curva y es frustrante cómo de rápido es en aceleración“.

Responsabilidad y respeto, el campeonato del mundo es algo importante para todos: “Cuando Joan me ha pasado me ha dicho con la mano que le siguiera. Y estar detrás de la Suzuki para la Aprilia es bastante fácil, porque gira más o menos igual y no pierdo tanto en aceleración, pero con la Ducati no es así“.

Ansioso por una mejora definitiva: “Aún tenemos que crecer, pero esta es la dirección que tenemos que seguir, acabar carreras. Estoy satisfecho pero espero más y quiero más”.

Hay que saber valorar lo conseguido con las armas que hay a disposición: “Hoy acabar en el top10 es muy difícil, detrás de nosotros han terminado las dos Yamaha oficiales, las dos Ducati y las dos Honda“.

