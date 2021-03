Jorge Martín se estrena en MotoGP: “Incluso en sexta notas tirón”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jorge Martín se ha estrenado al manillar de una MotoGP durante el primer día de entrenamientos de la temporada disputados en el circuito de Catar. Después de bajarse de su Ducati del equipo Pramac, se ha mostrado realmente satisfecho.

Como es previsible al estrenarse en la categoría reina, el piloto madrileño ha manifestado su sorpresa por el nivel de prestaciones de la MotoGP en comparación con la Moto2. Curiosamente lo que más ha sorprendido al de San Sebastián de los Reyes ha sido la caja de cambios de su Ducati. “Es que no te das ni cuenta de que estás cambiando marchas, es una locura en la recta. Ni siquiera oyes los cambios de marcha, es como si fueses siempre en la misma marcha”, comentaba a los periodistas en la rueda de prensa tras los entrenamientos.

Lógicamente otro de los aspectos que más ha sorprendido a Martín ha sido la potencia del motor. “Siempre tienes más y más potencia. Incluso cuando metes sexta sientes un tirón. Ha sido increíble” reconocía el ahora 89, pues ha tenido que cambiar su habitual 88 que ya estaba ocupado en la categoría por Miguel Oliveira. También el cambio a los frenos de disco de carbono que se usan en MotoGP han dejado al madrileño sin palabras: “Cuando llegas a 339 km/h que creo que he alcanzado y llegas a la frenada es una locura, pero puedes frenar bien así que son muy buenos” reconocía tras bajarse de la moto.

Respecto a la caída que ha sufrido en la curva 3 del circuito catarí, ha aclarado que prácticamente no ha tenido consecuencias puesto que él no se ha hecho nada y se ha producido al final del plan de trabajo. “Ha sido una lástima la caída porque de hecho ha sido en la última vuelta del plan de trabajo que teníamos. Tenía que acabar esa vuelta y entrar a boxes”. El de Pramac ha querido explicar como se ha producido la caída: “A la salida de la curva 3 he cogido un bache muy grande y la moto ha comenzado a zarandearse fuertemente y no he conseguido controlarla. Ha sido una caída muy fuerte y a alta velocidad, pero afortunadamente yo estoy bien. La moto no tanto, pero ya se sabe, la competición es así y estas cosas a veces pasan”.

Como en toda categoría, los neumáticos son un elemento clave que hay que entender a la perfección para poder optimizar el rendimiento de la moto y Jorge Martín ha reconocido que todavía le queda mucho trabajo por hacer en ese aspecto: “He probado dos compuestos. Con el delantero he sentido buen agarre y todavía tengo mucho margen, mientras que con el trasero he notado un poco de deslizamiento pero he hecho la distancia de carrera con el medio y me he sentido bastante bien, así que creo que están trabajando bien. En cualquier caso, no estoy apretando mucho, así que tendremos que esperar a los próximos días”.

Otro de los aspectos que más cambian en la categoría de MotoGP es la cantidad de ajustes electrónicos que se pueden hacer sobre la moto, pero aquí el piloto español se ha mostrado prudente durante su etapa inicial de adaptación a la categoría: “De momento nos estamos limitando a los más simple porque no queremos meternos demasiado con la electrónica. Lo que quiero es hacer muchas vueltas y obtener mucha información, pero tendremos que trabajar más con la electrónica porque se puede cambiar todo lo que quieras para cada curva. Ya hemos hecho algunos cambios y los he sentido, que es lo más importante, pero por el momento no queremos profundizar mucho sino obtener mucha información”.

