Fermin Aldeguer, a MotoE con el Aspar Team

El joven Fermín Aldeguer (Murcia, 2005) disputará la Copa del Mundo Fim Enel MotoE enrolado en las filas del Aspar Team como compañero de María Herrera. Aldeguer, que cumplirá los dieciséis años el próximo abril, debutará durante el Gran Premio de España a celebrar en Mayo según el calendario previsto, viene de proclamarse Campeón de SuperStock 600 en el FIM CEV Repsol tras haber formado parte durante dos años en la European Talent Cup, en la que terminó tercero en 2019.

Así, de la mano de su coach y manager Héctor Faubel (que desarrolló su periplo como piloto mundialista dentro de la estructura de Aspar) Aldeguer será el piloto más joven de la parrilla de MotoE, una apuesta que para Jorge Martínez viene avalada por la “actitud y forma en la que Aldeguer se ha desenvuelto con motos grandes en el FIM CEV“. Aldeguer mantendrá el dorsal 54 que le ha acompañado desde sus inicios.

Fermín Aldeguer: “Estoy muy contento de dar el salto al Mundial y más con el Openbank Aspar Team, que es un equipo que tiene mucha experiencia y ha ganado grandes premios y mundiales. Estoy convencido de que podemos ser un equipo muy fuerte y conseguir victorias para luchar por el campeonato. Me han contado ya que al principio me sentiré un poco extraño con la ausencia de sonido de la moto. Sé que es una moto que pesa mucho y cuesta de parar al principio, pero voy a entrenar para poder pilotarla bien y adaptarme. Espero que sea una categoría en la que podamos disfrutar y aprender en circuitos en los que todavía no he competido”.

