Raúl Fernández “me he sentido bastante mal encima de la moto”

Hemos hablado con Raúl Fernández tras el primer día de entrenos del Gran Premio de San Marino, después de haber conseguido la épica victoria en el circuito de Motorland en Aragón.

Su maltrecha mano se presenta como un problema en este momento, y nos decía que no se ha podido sentir bien en la moto. “El hecho de haber corrido hace tan poco no me ayuda nada porque llevo unos días que en lugar de haber mejorado he empeorado”, decía el piloto a MotoRaceNation.

Nos explicó que “la primera sensación es peor de lo que esperaba porque en condiciones así me ha sido muy difícil gestionarlas. El hecho de que haya tenido una carrera hace cuatro días no me ayuda nada en la mano, me da bastante fastidio“.

Sobre la carrera que puede plantear aquí, es algo que aún no puede empezar a descifrar. “Por las condiciones que hemos tenido con la lluvia y todo esto no permite hacerte una idea ni saber los ritmos. Ni el tuyo ni el de los demás en las condiciones de carrera, al final a día de hoy no puedo decir como estamos para carrera, ni cómo estaremos ni qué carrera espero”

Su lesión es algo que, por supuesto, le condiciona y nos ha reconocido que “me he sentido bastante mal encima de la moto para lo que pensaba. Le metí mucha carga a la mano la semana pasada y hoy no iba bien. Sobre todo en agua llevaba mucha tensión encima de la moto y no conseguía fluir y esto a la mano no me ayudaba“.

