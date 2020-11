Alex Márquez es duda para Valencia 2

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Álex Márquez (Repsol Honda) ha tenido que pasar por la Clínica Mobile después de sufrir una aparatosa caída en la curva once del Circuito Ricardo Tormo de Valencia justo al final de la Q1 del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. El piloto se ha sometido a una serie de controles médicos y le han diagnosticado un edema óseo en el hueso grande de la muñeca izquierda. Márquez saldrá en el Warm Up de mañana y evaluará su estado. En el caso de que pueda correr, Álex empezará la carrera desde la vigésima posición después de lograr hoy un registro de 1’32”205

“Hoy no ha sido un día fácil. Primero, las condiciones eran muy difíciles, ni completamente secas, ni completamente mojadas. En lo que respecta a la Q1, sabía que tenía que apretar incluso si era un poco arriesgado, estaba presionando mucho para lograr un mejor tiempo de vuelta y, desafortunadamente, he tenido una gran caída. Me he dado un fuerte golpe en la cadera y la zona lumbar, al cabo de un minuto he podido recuperarme y he tratado de salir con la segunda moto pero cuando la adrenalina desapareció, estaba claro que no podía hacer otra vuelta. Ahora tenemos que ver cómo será el dolor mañana“.

