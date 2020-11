Franco Morbidelli: “Ramón Forcada es una gran ventaja”.

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Franco Morbidelli (SIC Petronas Yamaha), ha conquistado la pole position del Gran Premio de la Comunitat Valenciana que se está celebrando en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste en un giro de los acontecimientos respecto al pasado Gran Premio de Europa (también celebrado en Cheste) en el que Morbidelli no consiguió brillar: “Me siento fantastico, hemos sido capaces de entender qué paso en Valencia 1, hemos intentado subsanarlo y lo cierto es que inmediatamente me he sentido mejor, capaz de luchar por las posiciones más altas, así que hay que tratar de mantener este ritmo también en domingo“, un domingo en el que utilizará el neumático medio trasero: “me siento bien, creo que da buen agarre para toda la distancia de carrera“.

Morbidelli ocupa la quinta posición de la general antes de la celebración del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, a tan sólo 4 y 8 puntos de Viñales y Quartararo, lo que le situa también en la lucha por ser la primera Yamaha en la clasificación a final de año: “Sería muy bueno ser la primera Yamaha, estoy tratando de obtener lo mejor del Campeonato, si la mejor posición posible al final de temporada es ser primero será fantástico, si es segundo, tercero o cuarto pues también muy bien, aún tenemos que apuntar al objetivo del titutlo aunque las posibilidades sean pequeñas, nos hemos puesto en la mejor psoición posible para lucharlo y ya veremos. Siempre me fijo como objetivo el máximo, estoy en forma, la moto está bien, luego si lo consigo o no ya es otra historia” evitó contestar de manera directa.

En la Rueda de Prensa Morbidella ha confirmado que en el 2021 contará con la misma moto con la que cuenta este año, es decir, la Yamaha con especificaciones 2019, algo por lo que dijo estar satisfecho. Un hecho que no le permite tener mucha ayuda extra de los datos de sus compañeros, con las especificaciones 2020: “Es díficil compararme con las otras Yamaha porque la moto es distinta, no estamos comparando lo mismo, trato de analizar los datos si tengo dificultades, pero si comparas datos con las otras Yamaha para buscar un setting de la moto vas por el camino equivocado porque la naturaleza de las moto es muy diferente“.

A raíz de esto, y teniendo en cuenta las dificultades de las otras yamaha, Lucio López en nombre de MotoRaceNation, medio acreditado, hizo la pregunta inevitable: ¿puede la constancia de Morbidelli deberse a la experiencia de Ramón Forcada con la M1, es el factor que marca la diferencia? “Lo que puedo decir es que Forcada es muy muy bueno, creo que es un crack en este deporte, cuenta con un acerbo de experiencia y conocimientos increíble, concoe la moto al dedillo, y el hecho de tener la misma moto de un año para otro, desde el punto de vista de las modificaciones que acometemos en la moto y los ajustes que introducimos nos aporta una ventaja ya que somos capaces de ser muy precisos con éstos, y es díficil, no quiero decirlo muy alto, pero es muy díficil que no funcione lo que modificamos y ¡esto es algo fantástico! Tengo la gran suerte de estar trabajando con Forcada y sí, puedo decir que nos aporta una gran ventaja“.

