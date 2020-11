Franco Morbidelli: “Felicidades al capo Joan Mir. Tendré que sacarle petróleo a la moto en 2021”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Franco Morbidelli (SIC Petronas Yamaha) ha conseguido la victoria del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, una carrera en la que ha intentado escaparse desde el principio, algo que “ha resultado muy díficil, he montado el duro delantero (ayer declaró que montaría el medio) y he intentado escaparme de Jack Miller porque luchar contra la Ducati, contra cualquier otra moto en realidad, nos resulta muy díficil por nuestra falta de velocidad punta, he intentado escaparme toda la carrera, empujando al 100% pero Jack ha sido my fuerte llegando y adelantándome, una lucha muy bella y limpia, hay que felicitarle porque ha sido muy duro de batir, ha sido una carrera muy especial para los dos porque el ritmo ha sido loco, una carrera muy guapa“.

Una última vuelta de infarto que declaró no recordar muy bien, “pero sí puedo decir que iba recuperandome ventaja, él tenía el medio y yo el duro, podía frenar más que él y recuerdo que sólo iba pensando que tenía que devolverle los adelantamientos, y la frenada era mi ventaja en ese momento“.

“He hecho exactamente lo que tenía que hacer de cara al Campeonato, ganar la carrera que era lo que estaba en mi mano, felicidades a Joan Mir, al capo, ha hecho un gran Campeonato perfecto sin cometer errores, esto ha sido la clave, ha sido el mejor y se merece este Título“.

Con respecto a la confirmación de que Morbidelli seguirá piltando la especificación 2019 de la Yamaha M1 la próxima temporada, y comparando sus buenos resultados con el resto de Yamaha, el piloto no se siente favorecido: “En absoluto, porque una moto de fábrica puede irse desarrollando, puedes modificarla que la fábrica trabaje en una línea de desarrollo, pero mi moto será la que es y tendré que sacarle petróleo a ese paquete sin posibilidad de evolución, habrá elementos nuevos que podré adaptar pero la última especificación siempre es la mejor, todas las energías de la fábrica están volcadas en la última evolución, es la que tiene mayor margen de mejora, y la 2019 no tendrá margen de mejora. Aún así estoy satisfecho por mantener la especificiación 2019“.

En rueda de prensa Morbidelli ha recibido una comparación con el gran mito brasileño del motor, Ayrton Senna, a lo que ha respondido que “es uno de mis ídolos y me identifico con él, mi madre me puso un póster de Ayrton en la cama y aún lo conservo, lo pongo allá dónde voy, así que es lo primero que veo cuando despierto es un póster de Ayrton Senna. Le admiro muchisímo, es una luz a seguir, compararme con él creo que es demasiado, es una leyenda y un gran Campeón y yo no lo soy, pero por supuesto que me dejo inspirar por él“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: