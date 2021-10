Álex Rins: “Este circuito ahora no pasaría la homologación”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álex Rins arrancará el Gran Premio de las Américas desde la séptima posición de la parrilla de salida en un circuito donde ganó la última vez que se disputó una carrera de MotoGP, en 2019. [Puedes ver los resultados de la clasificación AQUÍ]

El 42 se ha unido al resto de pilotos en cuanto a la opinión de que el estado del asfalto es inaceptable y que deberá ser arreglado par volver a pilotar en Austin: “Hemos presionado mucho para que arreglen los baches para el años que viene. Si no, no correremos. Yo creo que ahora el circuito no es seguro. Para homologar un circuito hay que cumplir ciertas condiciones y si ahora tuviesen que homologar este circuito creo que no pasaría la homologación”.

En cuanto a la clasificación, el piloto de Barcelona se ha mostrado satisfecho con la posición lograda para la parrilla de salida aunque le hubiese gustado conseguir un ritmo más consistente del que ha tenido: “Hemos hecho una buena FP4. Las sensaciones no han sido muy buenas porque he sido un poco irregular con los tiempos por vueltas, pero he podido hacer buena vuelta rápida y creo que tenemos un ritmo muy similar al de los pilotos que tenemos en frente”.

La estrategia de carrera para el de Suzuki se basa en adelantar lo antes posible a los pilotos que le preceden para luchar junto al grupo cabecero por las posiciones de podio: “Voy a afrontar el inicio de la carrera como en las carreras anteriores. Necesitamos recuperar posiciones y veremos si lo puedo hacer pronto de forma segura, porque con el depósito lleno será más difícil hacer cambios de dirección […] Va a ser complicado adelantar a Martín, Nakagami y Zarco porque se defienden bien en la recta, pero tenemos que ir a por todas y recuperar posiciones lo antes posible. A ver cuanto tiempo perdemos. Son pilotos que tienen bastante buen ritmo en este circuito, así que veremos como se nos da”.

Preguntado por si el hecho de tener tantos baches en el asfalto aumenta la peligrosidad de intentar una remontada como la que él tiene que hacer, Rins ha reconocido que es innegable pero que es su cometido una vez que han decidido correr en estas condiciones: “Desde luego que intentar remontar será más peligroso que en otros circuitos, pero necesitamos hacerlo. Hemos decidido correr así que no podemos ceder ni un poco porque perdemos mucho en la recta, así que tenemos que ir a por ello desde la primera vuelta”.

