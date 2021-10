Marc Márquez siente “ok” no estar luchando por el título

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez vuelve al circuito de Misano para el Gran Premio de la Emilia Romagna con los mismos objetivos con los que llegó hace unas semanas.

Una de las primeras cosas que hizo el de Honda, tras haber logrado la victoria en el Circuit of The Americas, fue rebajar las expectativas que se pudiesen estar poniendo sobre él. “Afrontaré el fin de semana con las sensaciones del test que hicimos aquí, no con lo que pasó en Austin, son circuitos muy diferentes“, dijo para explicar que los trazados en los que se compite marcan mucho su rendimiento final.

Sobre el haber llegado al final de la temporada sin estar luchando por el título, algo que no le había pasado en muchos años (sólo en 2015 no estuvo en liza por el campeonato) dijo que siente “ok no estar luchando por el título, al final estoy corriendo mi propio campeonato y tengo otras motivaciones para hacer un buen fin de semana“.

En esta carrera espera estar luchando por estar entre los cinco mejores, tal y como consiguió en la anterior carrera en este circuito al quedar cuarto. “Lo que predije para la segunda parte de la temporada es lo que está pasando: estamos luchando en el top5 y eso es bueno“, comentó el del Repsol Honda.

