Jorge Martín: “me ha gustado pelear con un Marc Márquez agresivo”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Primera carrera “flag to flag” para Jorge Martín (Ducati Pramac) con un final de infarto entre pilotos que evitaban la caída y pilotos que intentaban llegar al podio exprimiendo los neumáticos de agua durante tan sólo cuatro vueltas… algo que Martín consiguió in extremis, prácticamente a falta de una curva para finalizar el Gran Premio de Austria: “No puedo contar la carrera entera porque estaría un mes, parecía una carrera de Mario Kart y que nos iban tirando platanitos por la pista” ha contado Martín entre risas a los micros de DAZN.

La amenaza de lluvia, que ha aparecido intermitente durante la carrera ha condicionado el ritmo de carrera (algo más lento de lo previsto), algo que podría haber favorecido a Martín con un ritmo más alto: “Ha sido una carrera díficil, sobre todo porque al principio tenía mucho ritmo y quería liderar porque tenía claro que me podía ir, pero cuando he intentado adelantar para ponerme cuarto, yéndome largo y poniéndome cuarto, la rueda delantera se ha sobrecalentado fuera de lo normal y me iba cayendo en cada curva hasta que se ha enfríado un poco y podía volver a apretar“.

Momento de ataque en el que se ha desatado la locura en pista con la aparición de la lluvia: “Justo en ese momento no sé qué ha pasado pero notaba una vibración enorme, creía que la rueda iba a reventar pero sólo quedaban seis vueltas y tenía que acabar… y entonces se ha puesto a llover (…) Con la lluvia he tomado mis riesgos, he llegado al grupo delantero porque tenía un pelín más que ellos, que seguro que se iban guardando algo pero era yo el que tenía su referencia. Cuando Marc ha entrado a cambiar de moto he dudado si quedarme en pista, puede que hubiese ganado pero muy probablemente me habría caído… aunque en el cambio de moto me he hecho daño, estaba muy nervioso“.

Así, Martín ha contado sus últimas vueltas con el convencimiento de haberse equivocado: “Tras el cambio de moto creía que iríamos liderando y en el primer paso de meta he visto que iba undécimo, no me lo creía y me he dicho que la habíamos cagado y perdido la carrera, en la última vuelta iba como a 30 segundos de la cabeza y en el tercer sector, si no he adelantado a diez pilotos no he adelantado a ninguno, he tenido que esquivar a Aleix (Espargaró) que casi nos caemos… ha sido una locura pero he podido cruzar meta y no me creía que he subido al podio, pensaba que entraba sexto o así”.

“En agua ha resultado muy díficil de gestionar, la rueda delantera parecía de hielo y ya hemos visto lo que le ha pasado a Marc, tanto Pecco como yo nos hemos llevado un par de sustos“.

La carrera nos ha dejado por momentos una interesantisíma lucha con Marc Márquez, no olvidemos que Márquez apunta a Martín como un contendiente al Título en 2022, una pelea que se ha emocionado a Martín: “me ha gustado la pelea con Marc, me ha adelantado un poco agresivo, yo se la he devuelto… es experiencia al final y poder pelear con un campéon como él me llena de orgullo“.

Despúes de toda la locura, Martín ha tenido tiempo para calmar su discurso y apelar a su buen hacer durante la carrera e incluyendo su experiencia como piloto en la ecuación que le está dando buenos resultados: “son carreras complicadas al final pero he aprendido mucho durante toda mi carrera… Mucha serenidad, sí, pero también quería tomar mis riesgos“.

“Ahora toca asimilar todo, dos poles, una victoria y un podio… está siendo todo una locura”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: