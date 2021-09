Joan Mir: Si Suzuki me pide perdón ¿qué les voy a decir?

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir saldrá desde la undécima posición de la parrilla del Gran Premio de San Marino de MotoGP después de una sesión clasificatoria en la que ha tenido múltiples problemas a pesar de que ha mostrado un ritmo muy competitivo en lo que llevamos de fin de semana. [Puedes consultar el resultado de la clasificación AQUÍ]

El 36 ha mostrado mucho ritmo en las sesiones libres y parecía que iba a tener una de sus mejores clasificaciones del año, sin embargo todo se ha torcido de cara al clasificatorio. “En general estoy contento porque he sido competitivo, así que por una vez estoy contento. Luego en la clasificación ha sido una lástima. Creo que hoy no teníamos el potencial para hacer la ‘pole’ pero si soy realista la segunda línea de salida era posible. Pero hemos tenido un problema en la primera salida con la rueda delantera. No sé qué ha sido, tenemos que analizarlo bien. Luego hemos cambiado la rueda y me salía el mensaje de entrar al box en la pantalla de la moto. He decidido entrar por si había algún problema con la moto, pero resulta que había recibido el mensaje por error. Estoy muy decepcionado y sé que el equipo entenderá lo que ha pasado y lo solucionaremos“.

Descartado el primer neumático, le quedaban tres oportunidades para lograr una vuelta rápida. Sin embargo al entrar en el garaje nuevamente por el mensaje de la pantalla, ha perdido dos de esas oportunidades -la vuelta de entrada y la de salida-. “Ha sido un mensaje que el equipo ha puesto en la moto por error. Es una lástima porque es un mensaje al que hay que obedecer. Normalmente cuando te ponen ‘box’ es porque tienes que parar. Es una lástima y también el equipo está desilusionado por el error, pero yo entiendo perfectamente la situación. Está claro que no es mi culpa, pero a veces yo también cometo errores así que ellos también lo pueden hacer. Trataremos de solucionarlo mañana porque esta no es nuestra posición real“. Cuando ya solo le quedaba una oportunidad de conseguir una vuelta rápida, Fabio Quartararo se ha caído delante de él lo que le ha dejado sin poder sumar un crono competitivo que le ha condenado finalmente a la undécima posición de parrilla.

Preguntado por el hecho de si se ha enfadado con el equipo por el mensaje erróneo de la pantalla, Joan se ha mostrado empático y pragmático: “Si una fábrica como Suzuki te pide perdón por un fallo después de todos los que he cometido yo ¿Qué les voy a decir?”

Sin embargo, aunque no se haya visto reflejado en esta ocasión, el piloto de Suzuki se muestra satisfecho por la mejora que ha experimentado la moto a la hora de conseguir una vuelta rápida para definir la posición de salida de los domingos: “Estamos mejorando la moto en clasificación. Normalmente no tenemos ningún problema en pasar de forma directa a la Q2 y al principio de la temporada no era el caso. Así que estamos mejorando“.

De hecho el vigente Campeón del Mundo ha destacado el punto de inflexión que supuso el pasado Gran Premio de Aragón en cuanto a las sensaciones que experimenta a bordo de la Suzuki, lo que le hace ser optimista para lo que queda de temporada: “En Aragón empecé a sentirme bien con la moto y creo que puedo hacer un buen final de temporada. El problema es que los tres primeros clasificados hemos ido muy rápidos todo el fin de semana. El problema es que a mí me ha faltado rematarlo en el ‘qualy’ pero ellos no se han equivocado. Intentaré hacerlo lo mejor posible en la carrera para estar con ellos. Sé que es difícil“.

En cuanto a la elección de los neumáticos, el 36 se ha mostrado muy satisfecho con las sensaciones que le aporta el duro delantero, mientras que para la goma trasera baraja dos opciones: “El blando trasero es una opción para la carrera. Ahora tenemos que analizarlo porque he hecho 10 vueltas con esa rueda pero sabemos que el blando suele aguantar 10 vueltas bien. Pero la carrera es muy larga y tienen dudas. Luego el medio es una rueda que siempre es mejor aunque rinde un poco menos que el blando, así que hay que ver exactamente qué necesitamos. De momento estamos entre esas dos opciones. También me he sentido fuerte hoy con el duro delantero, así que si la temperatura es adecuada, es el que montaré en carrera“.

Preguntado por el hecho de que Marc Márquez le haya usado como referencia en varias ocasiones, ha mostrado sorpresa por el hecho de que lo necesite con la basta experiencia que acumula, aunque le ha restado importancia y ha asegurado que no le supone ninguna molestia: “Todos los pilotos sabemos lo que Marc necesita. Marc siempre necesita una rueda a la que seguir para ser competitivo o no sé… Es difícil de entender para mí como un ocho veces Campeón del Mundo es incapaz de hacer su trabajo por sí mismo y siempre necesita una rueda. Pero es el juego que Marc ama jugar y es así. Hoy me ha tocado a mí. He intentado hacer mi trabajo, no me importa si tengo alguien cogiéndome rueda, yo intento dar mi 100% y trabajar para la carrera“.

