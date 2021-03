Álex Rins: “He tenido un poco de mala suerte”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álex Rins ha concluido el segundo día de test en Catar sin poder cerrar una vuelta rápida lo que le ha llevado a terminar el día en décima posición a poco más de siete décimas del primero. Sin embargo, el 42 se ha mostrado muy satisfecho con el trabajo realizado durante estos dos días de entrenamientos. “Hemos probado los neumáticos blandos y hemos intentado hacer una vuelta rápida, pero he tenido un poco de mala suerte. Con la primera goma blanda, no he sentido buenas prestaciones del neumático, tenía un poco de deslizamiento desde la primera vuelta. Y con el segundo neumático blando, iba rápido –no para terminar primero pero para acabar más arriba- y me he encontrado a otro piloto, le he intentado adelantar y he cometido un pequeño error al adelantarlo y por eso no he podido mejorar mi tiempo. Pero creo que estamos en el buen camino” matizaba ante la pregunta de los periodistas.

A diferencia de su compañero de equipo, que ha probado el nuevo chasis de Suzuki (como puedes leer aquí), Álex Rins no ha probado el nuevo chasis pero sí ha probado el motor que la marca de Hamamatsu está preparando para la temporada 2022 y le ha dejado un buen sabor de boca. “Hemos probado muchas cosas. Una cosa muy importante que hemos probado ha sido el motor de 2022. Es muy similar. Corre un poco más en la recta, lo que está muy bien porque era algo que habíamos pedido el año pasado. Y más cosas que no puedo contar” reconocía el barcelonés.

Rins ha sufrido una caída al final de la sesión, afortunadamente sin más susto que el arrastrón. “He tenido una caída en la última vuelta en la curva 2. Todo bien, sin consecuencias, excepto para los mecánicos” apuntaba el de Suzuki.

También ha querido destacar la importancia de aprovechar al máximo los entrenamientos debido a los pocos días de test de los que disponen este año: “Tenemos que poner atención porque no tenemos la misma cantidad de entrenamientos que el año pasado. Hay que ser muy selectivos con lo que probamos, pero eso es igual para todos así que hay que seguir trabajando. Hemos hecho dos buenos días de entrenamientos”.

Por último, Álex ha opinado sobre como se puede desarrollar la temporada 2021 respecto a 2020. “Creo que la situación para este año será similar a la del año pasado, con muchos pilotos delante. Hemos visto en los tiempos por vuelta de hoy todo el mundo muy rápido, así que veremos. Aquí tendremos dos carreras en Catar y las diferencias serán muy pequeñas después de hacer tantas vueltas en el mismo circuito todo el mundo consigue una buena puesta a punto. Veremos en las siguientes carreras donde está cada uno, pero en estas dos carreras todo el mundo estará muy cerca”, vaticinaba el 42.

