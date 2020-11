Álex Márquez: “Mir ha sido el más rápido de todos”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Álex Márquez ha conseguido terminar la carrera del Gran Premio de Valencia de MotoGP a la puerta de los puntos, en la décimo sexta posición. El piloto de Cervera ha corrido condicionado por la fuerte caída que sufrió el sábado, lo que ha hecho que se le hiciese una carrera muy larga. “Ha sido la carrera más larga desde que estoy en MotoGP. De dolor no he sufrido muchísimo porque gracias a los antiinflamatorios y todo eso me he sentido bastante bien. Solo que no tenía sensibilidad en la mano izquierda y se me escapaba en las frenadas. No podía frenar como debía, tenía que ir todo el rato con la mano relajada e intentar abrirla, pero en las frenadas se hacía difícil. Así que muy larga. Muy larga y sin disfrutar encima de la moto, así que todavía se hace más difícil” reconocía el de HRC.

El piloto catalán ha querido pasar página para enfocarse ya en la carrera de Portimao. “No sabría decirte qué expectativas podemos tener exactamente, porque fueron allí los pilotos probadores. Está claro que parten con algo de ventaja las Aprilia que pudieron rodar allí con las MotoGP, tanto Aleix como Savadori, así que será una buena referencia para ellos que han ido ver donde estamos todos. A parte de esto con ganas de ir allí y recuperar sensaciones. Sé que es un circuito difícil, pero empezando todos desde cero, ganará el más espabilado, el más habilidoso para saber adaptarse” declaraba el 73.

Preguntado por el título de Joan Mir, Álex ha querido destacar que su título es totalmente merecido y eso demuestra lo que se puede hacer tan solo dos años después de llegar desde Moto2. “Al final el merecimiento es el de todos, es campeón del mundo. Está claro que ha sido un año más extraño, más corto, con 13 carreras y no 19 o 20. […] No ha sido un campeón del mundo que ha sido siempre dominador, pero ha sido muy realista con sus posibilidades en todo momento y ha sabido sacar el máximo cuando lo tenía todo. Entonces merecido. Cuando eres campeón del mundo, a él le dará lo mismo lo que diga la gente. Merecido y ha sido el más rápido de todos. […] Está claro que es una motivación extra para los que llegamos de Moto2” reconocía Márquez sobre el campeón.

