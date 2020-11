Maverick Viñales “Ahora mismo estamos en un caos””

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Maverick Viñales terminó 10º en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, en otra carrera que las Yamaha 2020 fueron de más a menos.

La situación para Maverick Viñales es clara, la moto que ha puesto en pista su fábrica no es una para luchar constantemente por victorias: “Hemos hecho lo máximo, estamos lejos de las otras motos. Sigo positivo y hago mi trabajo para tener la mejor información que puedo“.

Su manera de afrontarlo está siendo estoica, ya únicamente piensa en encontrar una línea de trabajo para que Yamaha desarrolle en invierno: “No pienso mucho, intento hacer mi trabajo lo mejor puedo, y no puedo hacer más. Espero que lo podamos usar para el año que viene, pero no lo pregunto“.

Todo deriva de lo que escogieron a principio de año, y sobre lo que ya advirtió que sería un error: “Tenemos la moto de 2020, que es lo que escogimos al principio y es en lo que tenemos que trabajar. Hay que centrarse en Portimao y ver si podemos tener un mejor resultado“.

Felicitación al campeón y nueva crítica a su marca: “Tengo que felicitar a Joan, porque lo ha hecho super bien, ha sido muy fuerte. Hicimos tres ‘ceros’ y es una pena, pero lo que hemos visto al final de temporada es que no teníamos nada para luchar por el título“.

Viendo el rendimiento de Franco Morbidelli, no puede pensar en hacer el cambio de moto: “No puedo volver a la moto del año pasado por las reglas, cuando escoges una especificación no la puedes cambiar“.

Nada es sencillo, han probado todo y no cambia el comportamiento de la moto: “Es difícil decir, hemos cambiado muchas cosas tanto Fabio como vale y nada funciona, llega un momento que no podemos mejorar. Seguimos sin grip en inclinación“. Ese agarre era la diferencia con las otras fábricas en el pasado, pero lo han perdido y se quedan sus pilotos, los de Yamaha, sin argumentos en pista.

¿Qué mensaje recibe de su fábrica para 2021?: “No me meto mucho en preguntar, intento dar lo mejor y dar buena información e intentar se la mejor Yamaha de 2020. Llevo días sin preguntar”

Viendo la ausencia de mensajes de la fábrica, MotoRaceNation le ha preguntado si haría cambios en el equipo para mejorar la metodología de trabajo, y siente que está muy alejado de esas facetas: “No es mi decisión, lo toma Yamaha internamente. No tengo mucho que decir en ese aspecto, yo siempre he dado unas direcciones muy claras pero al final la decisión siempre es de Yamaha y estamos trabajando para ellos. Hay que intentar ayudarles al máximo e intentar darles un empujón a ver si conseguimos algo positivo a final de año. En cambiar estructura no te puedo decir, es decisión de Yamaha, no mía“.

Para terminar, ha vuelto a aprovechar una respuesta a nuestros compañeros para felicitar a Joan Mir, y también para dejar clara la situación de Yamaha y lo perdidos que están: “Me alegro que haya ganado Joan, porque compartimos a Paco y me llevo bien con él. Si no ganábamos nosotros prefería que fuera él, y es difícil explicar, porque ahora mismo estamos en un caos“.

