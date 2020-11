Alex Márquez “No sé por qué Dovi está intentando entneder cómo está Marc”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Alex Márquez afronta el Gran Premio de Valencia con el aprendizaje de las caídas de las dos últimas carreras. Una por estar buscando el límite y la otra por el aprendizaje de tener que frenar con el rebufo de otro piloto.

Espera una carrera con un ritmo más rápido por su parte, y espera que la moto le permita desarrollar su pilotaje: “Siempre motiva repetir pista porque nos lo hace más fácil. Mucho trabajo por hacer para mejorar los tiempos, pero creo que la moto aquí tiene mucho potencial“.

Para un novato, las carreras de la primera temporada son una continua escuela, en las que toca aprender también de lo malo: “He aprendido de las caídas de Aragón y de la de la semana pasada. Dovi me pasó en la última parte de la recta y con el rebufo parece que estas motos no quieran frenar“.

No procesa el asunto de que Dovizioso no firme con nadie a la espera de ocupar la plaza de su hermano en 2021: “Yo sé cómo está Marc, que se está intentando recuperar, y estará aquí el próximo año. No sé por qué Dovi está intentando entender cómo está Marc“.

Y sobre como es capaz de gestionar el trabajo junto con la preocupación por su hermano: “Hace ya un tiempo que me concentro e mí mismo y en mi trabajo. Es cierto que no hemos podido disfrutar de este año, que era muy especial para mi familia, pero ha sido así y hay que aceptarlo“.

