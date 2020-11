Joan Mir “Esta situación desgasta mucho mentalmente”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Joan Mir tiene ante sí la primera opción de convertirse en campeón del mundo de MotoGP en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, y parece que no quiere cambiar nada de la forma en que todo el año ha preparado los fines de semana de carrera.

La forma de quitarse la presión es estar encima de la moto. Más después de haber conseguido la primera victoria, algo que les alimenta las ganas de conseguir más: “Con ganas de que empiece la carrera, porque después de ganar sólo pienso en repetir. A ver si me encuentro bien con la moto otra vez. Una semana más lo voy a afrontar de la misma manera, y si es así puede salir bien el fin de semana“.

La importancia de la Covid-19 es manifiesta, y más en el caso de aquellos que se juegan cosas importantes: “La PCR ha sido un Qualifying, porque todos sabemos lo que me estoy jugando ahora mismo. Ver que era negativa era lo más importante“. Además del esfuerzo que supone para la presión el tener que contar con la pandemia “Esta situación desgasta mucho mentalmente, porque es una presión constante adicional”.

Sobre la prisa que pueda tener por hacerse cuanto antes con el título, no es por una cuestión deportiva. Volvemos a la enfermedad para explicar esas prisas: “Que me urge no es la expresión, no es que tenga prisa por cerrarlo. Hay que hacer las cosas bien, pero está claro que si lo podemos cerrar este fin de semana mejor, por todo lo que está pasando con el Covid“.

Ya en su anterior título de campeón del mundo tuvo que conseguirlo a la segunda, por lo que intentará corregirlo en este caso: “En Japón fallé el primer ‘match-ball’ para el título de Moto3, esperemos que no me pase aquí lo mismo“.

Tiene que terminar en el podio para hacerse con el título, por lo que la clasificación será muy importante, así que MotoRaceNation le preguntó sobre si habían valorado algo diferente para este sábado: “No hemos pensado en nada en concreto, sabemos lo importante que es pasar a la Q2 y luego el Qualifying, pero iremos paso a paso. Quiero tener una buena moto, un buen setting que me ayude para hacer una vuelta pero conscientes de que lo más importante siempre es la carrera“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: