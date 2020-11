Alex Márquez “Mañana podemos dar un gran salto”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Alex Márquez ha terminado a la cola de la tabla de tiempos, decimonoveno, en el primer día del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, pero ¡a solo 0,7 del primero!

Con solamente tres pilotos por detrás, puede decir que ha sido un día con más pros que contras: “Hoy ha sido positivo porque hemos visto muchas cosas positivas, y poder estar a 0,7 sin haber podido sacar partido al neumático blando por las dos caídas“.

Como siempre que se siente responsable, asume en primera persona el error. Resumiendo, ha explicado que quería ganar en tiempo en un punto en que ya no había nada que rascar: “La primera caída ha sido por optimismo. Me veía fuerte en ese punto y creía que podía mejorar y he querido apretar donde ya voy rápido“.

“Hemos visto dónde mejorar y probado cosas para solucionarlo, hemos dado un paso adelante. Mañana podemos dar un gran salto“.

El ánimo ha cambiado en su box, y es cierto que su expresión es diferente a todos los niveles: “Cuando estás más adelante y disfrutas con la moto, y te lo pasas bien, sales con otra mentalidad a pista. Aún queda mucho por mejorar porque no llevo la moto 100% yo y me falta ser más preciso, pero estoy disfrutando más“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: