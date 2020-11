Joan Mir “Tenemos margen de mejora y sabemos cuál es el camino”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

El líder del campeonato, Joan Mir, ha sufrido una caída en el segundo libre del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Eso le deja provisionalmente fuera de la Q2, pero espera solucionarlo mañana.

No todo han sido malas noticias, ya que las sensaciones con su primera moto han sido buenas: “Ha sido un buen día, si hablamos de sensaciones, pero la caída de la FP2 con el duro delantero. Quizá la temperatura estaba al límite para usarlo y no he tenido la misma sensación con la segunda moto y no he podido mejorar“.

Al no tener el mismo setup en la segunda moto, no ha podido mejorar sus tiempos aunque se muestra tranquilo: “Tenemos margen de mejora y sabemos cuál es el camino“.

El plan de trabajo también le ha condicionado: “No soy el más rápido, pero es sólo viernes y tengo potencial para mejorar mañana. Hemos querido probar el medio y el duro delantero porque mañana será más frío, y por eso no hemos mejorado el tiempo“.

La ventaja del campeonato, no es suficiente para estar relajado, aunque en ritmo se encuentra confiado: “No estoy relajado, porque todos están muy locos -yo también- el ritmo con la goma media es muy bueno, también con la dura delantera pero mejor con la media. En un escenario normal podremos mejorar el tiempo a una vuelta“.

Las mejoras de las motos de Borgo Panigale no le impresionan: “Las Ducati delante es igual a problemas, porque son muy rápidas en la recta. Pero es sólo el primer día y en ritmo no hay muchas Ducati, Dovizioso es el más rápido“.

En cuanto a quienes son sus rivales, no quiere olvidarse de ninguno: “No creo que Alex [Rins] sea mi rival, hay más que están ahí, pero es verdad que él es muy fuerte. No me obsesiono en ellos y me concentro en mí, aunque miro sus resultados“.

Un título de gran significado para la fábrica: “Sería muy importante para mí y para Suzuki, porque no luchamos por el título cada año. Esto quiere decir que el trabajo que ha hecho Suzuki en los pasados años ha sido bueno. No sé si ganaremos el título o no, pero la temporada que hemos hecho es muy buena. Si no conseguimos el título igualmente estaremos muy contentos“.

En las últimas carreras ha recibido algunos mensajes de Kevin Schwantz, a quien dijo que le dejaría su moto “aunque quizá tengamos que quitarle algo de control de tracción“.

