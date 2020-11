Maverick Viñales “Tenemos que mejorar el chasis en las dos últimas carreras”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Maverick Viñales es la frontera entre la Q1 y la Q2 en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, y aunque el piloto de Yamaha no ha podido aprovechar el neumático blando terminó el día satisfecho.

Muchos cambios, muchas pruebas para conseguir una mejor frenada: “Mi día ha sido muy positivo porque hemos probado muchas cosas, queríamos mejorar la frenada y así lo he sentido. Ahora tenemos que confirmarlo cuando no haya grip. Hemos probado por la mañana con la dura trasera para no tener mucho grip y ha funcionado

Cuando no hay grip la diferencia la haces con el tren delantero”.

La configuración de carrera, funciona: “El ritmo con el neumático medio ha funcionado, peor cuando he montado el blando no tenía nada de grip y no he podido hacer un buen tiempo, pero en cualquier caso estoy dentro de la Q2“.

Las sensaciones de tiempos pasados, están en camino de reencontrarlas: “En Misano tenía una gran sensación con el tren delantero y hacía el tiempo en frenada y entrando en curva, y esta mañana he sentido mucho eso porque al mejorar la parte trasera tiene un efecto delante y me da más confianza“.

¿Dónde han hecho los cambios para poder parar la moto con el tren delantero?: “Hemos probado diferentes geometrías, diferentes repartos de pesos comparado con la primera carrera y me ha ayudado bastante, pero hemos de mejorar más que los demás son muy rápidos“.

Viejas historias para nuevas caras. Lo que sufre Fabio Quartararo son episodios que el de Roses ya ha vivido, y asegura que en su momento lo que hacía era contar la verdad: “He estado en esa posición y entiendo muy bien a Fabio, que por más que cambies no se nota mejoría en la moto. Lo único que hacía era decir la verdad sobre lo que pasaba. Ahora me concentro en encontrar el feeling“.

Para las Yamaha no ha habido mejora en el agarre de la pista: “Más o menos hay el mismo grip que la semana pasada, lo único que está seco y hemos rodado ya mucho. Con neumático nuevo no tenemos una gran sensación, hemos perdido también ese potencial a una vuelta. Tenemos que empezar de cero“.

2021: “Por mi parte el título está lejos, por lo que hay que empezar a preparar el año que viene. Tenemos que mejorar el chasis en las dos últimas carreras“.

