Rossi: “En Europa hay circuitos buenos para mí”

Valentino Rossi ha superado un fin de semana de los más complicados que ha tenido en su dilatada carrera concluyendo la carrera del Gran Premio de Doha en décimo sexta posición. El piloto italiano había comenzado la carrera desde la vigésimo primera posición de parrilla en la que fue su peor clasificación desde que compite en la categoría reina. (Puedes consultar los resultados de la carrera del Gran Premio de Doha AQUÍ)

El 46 ha conseguido encontrar algunas soluciones en la mañana del domingo que le ha permitido mejorar el ritmo que sufrió el sábado durante la clasificación, pero aún así se ha tenido que conformar con una remontada discreta que le ha dejado a la puerta de los puntos. “Hemos encontrado una puesta a punto distinta y también para la electrónica que hace que mi ritmo sea más constante. Desafortunadamente lo hemos encontrado esta mañana y mi posición de salida para la carrera era muy mala. Ahora es muy complicado porque todos los pilotos y todas la motos son competitivas, así que a 10 segundos de la cabeza caes a la décimo quinta posición. Veremos en otros circuitos, empezando por Portimao. Tenemos que entender si somos más competitivos” declaraba a los periodistas.

Otra de las mejoras que ha empleado para la carrera ha sido el basculante de aluminio de la Yamaha que le ha permitido mitigar una parte de los problemas que sufre en el tres posterior, origen de su bajo rendimiento: “He usado el basculante de aluminio porque sufría muchas vibraciones en la rueda posterior y tras unas vueltas el neumático demasiado y empezaba a vibrar mucho y con el basculante de aluminio va un poco mejor. He sufrido algunas vibraciones, pero es un poco más controlable. No creo que sea por culpa del nuevo chasis porque solo cambia un poco. Este chasis ayuda a girar algo mejor pero no es suficiente”.

A pesar de un moderado optimismo por los avances conseguidos justo antes de la carrera, el piloto de Tavullia ha valorado la carrera como mala sin matices: “Hemos quedado muy lejos. Todos los pilotos son muy rápidos, todos los pilotos van por el sitio, todos son muy fuertes, todas la motos son rápidas… Esperaba un poco más de la carrera, porque en la mañana encontramos algo para mejorar la moto y pensaba que tenía ritmo para alcanzar al grupo que tenía en frente de mí, pero finalmente no fue suficiente y ni siquiera entramos en los puntos. Ha sido una carrera difícil para mí. He ido mucho más rápido que la semana pasada, pero no ha sido suficiente”.

Sin embargo el piloto del SIC Petronas se concentra en trabajar para encontrar soluciones que le permitan ser nuevamente competitivo. Además es optimista de que la vuelta del Mundial a Europa le permita llegar a circuitos donde sufra menos que en el Gran Premio de Doha, aunque con reservas: “No sé qué esperar cuando el mundial llegue a Europa, porque cada año cambia mucho. En cualquier caso en Europa hay muchos circuitos que son buenos para mí, así que tengo esperanzas de que cuando volvamos a Europa seamos más competitivos”.

