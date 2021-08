Joan Mir: “La goma ha pegado un bajón que no podía estar de pie”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir ha terminado la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en la novena posición tras una carrera en la que ha tenido un ritmo muy competitivo durante la primera parte. [Puedes consultar los resultados de la carrera AQUÍ]

Sin embargo, durante la segunda parte de la carrera el piloto balear ha ido perdiendo competitividad progresivamente lo que le ha llevado desde la quinta posición en la que rodaba en la vuelta 11 hasta la novena en la que ha cruzado finalmente la recta de meta.

El 36 apunta directamente al neumático delantero como responsable de la bajada de rendimiento: “Ha sido una carrera bastante decepcionante. Viendo lo bien que he salido, la confianza que tenía en las primeras vueltas… Estábamos en las posiciones que teníamos que estar para luchar al final de la carrera por el podio. He tenido un problema con el neumático delantero que me ha hecho perder dos o tres segundo durante las últimas vueltas y bastante tiempo a mitad de carrera”.

Preguntado con más insistencia sobre sus problemas con la goma delantera, el de Suzuki tiene claro que no ha sido por usar el blando en vez del medio. “No creo que haya sido un problema de elección de neumático porque el ganador de la carrera ha usado esta goma. Además yo he trabajado mucho con esta goma y nunca me ha pasado nada similar a lo que me ha pasado durante la carrera, así que tenemos que entenderlo”.

Todas las explicaciones del vigente Campeón del Mundo han apuntado a que el neumático que ha usado ha salido defectuoso y sin embargo se ha apresurado en aclarar que él no estaba afirmando tal cosa y desconocer la causa: “Es pronto para saber qué problema ha sido, no puedo decir que haya sido que el neumático haya salido malo. No sé cual es el problema real. Necesitamos mucha más información para saberlo. Es frustrante cuando te pasa algo así, pero no estoy diciendo que haya sido un problema de un neumático defectuoso porque no lo sé”.

En MotoRaceNation hemos querido clarificar dicho punto preguntándole de forma directa si se trataba de una goma defectuosa como le pasó a Oliveira en Austria, cosa que Mir ha desmentido para reafirmarse nuevamente en que el neumático que ha usado hoy ha tenido un comportamiento anormal: “No lo sé. Yo no tenía agujeros en los neumáticos o sea que no es lo mismo que le pasó a Oliveira, pero sí que he rodado con estas temperaturas durante todo el fin de semana con esta goma y no he tenido ningún problema en ningún momento. En carrera he dado diez vueltas y la goma estaba digamos… gastada […] De repente ha pegado un bajón que no podía estar en pie […] Hay que entender muy bien lo que haya podido pasar, pedir responsabilidades de donde venga el problema y entenderlo para que no pase en otras carreras, no lo podemos hacer más. Lo pasado, pasado está y ya está”.

En cuanto al balance de la temporada, con 65 puntos de desventaja respecto al líder provisional, Fabio Quartararo con tan solo 12 carreras disputadas, Joan reconoce que no era como planificaba que se desarrollase este año: “No me lo esperaba. Creía que iba a estar más cerca y que podría haber subido más veces al podio en lo que llevamos de temporada. Ha habido algunos cuartos que no pudieron podios, pero hoy sinceramente no soy muy optimista. Lo que ha pasado hoy es muy extraño, hay algo que no tengo claro en lo que ha sucedido hoy y que lo tenemos que entender”.

Preguntado por los motivos que ve para que el 20 lidere el Mundial con tanta solidez, el 36 tiene claro que su Yamaha ha dado un salto de rendimiento muy considerable respecto a la temporada pasada: “Fabio ahora mismo tiene muy buenas sensaciones con el tren delantero y mucho agarre para hacer una vuelta rápida. Está muy fuerte ahora mismo. Han mejorado mucho en cuanto a rendimiento de la moto respecto al año pasado”.

