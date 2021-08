Jorge Martín, cuarto en la parrilla de Silverstone: “Corté la curva para alcanzar a Marc Márquez. Lucharé por el podio””

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jorge Martín (Ducati Pramac) ha protagonizado la anécdota del día durante la Q2 de MotoGP correspondiente al Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone. El piloto ha comandado los últimos minutos de la sesión con un tiempo exageradamente rápido (casí un segundo menos que el poleman final, Pol Espargaró), debido a la lentitud de Dirección de Carrera que no ha cancelado una vuelta en la que Martín cortó la curva 8, momento en el que ganó casi segundo y medio.

Así lo ha contado el piloto a los micrófonos de DAZN: “He empezado mi vuelta lanzada, he visto que iba solo y quería coger a alguien como referencia. Por delante tenía a Márquez y a Aleix y cuando he llegado a la chicane de la curva 8 pues… (ríe) había un truquillo para pillarles la rueda y he cortado sólo para acercarme a ellos, no era por hacer el tiempo ni mucho menos“.

“En la última vuelta iba un poco perdido porque mi referencia era el tiempo anterior, el no invalidado” ha reconocido el piloto, sensación que han debido compartir el resto de pilotos en pista como consecuencia de la lentitud de Dirección de Carrera, que ha mantenido por bueno el tiempo ilegal de Martín hasta minutos después de terminar la sesión.

Finalmente, Jorge Martín saldrá cuarto gracias a un tiempo que Dirección de Carrera le ha invalidado injustamente (ya puestos a cancelar vueltas). Este cuarto puesto es para Martín “muy importante, es un buen puesto de salida aquí, ya en el FP4 he rodado con neumáticos muy gastados y tendremos ritmo para luchar por el podio“.

