Alex Rins, 14º en Austria: “He cambiado de moto muy pronto, me he equivocado”.

Mal sabor de boca para Alex Rins (Suzuki Ecstar), que sólo ha podido conseguir dos puntos al cabo del Gran Premio de Austria celebrado en el Red Bull Ring – Spielberg, una cita que el mismo piloto ha definido como una “carrera de locos” en la que la climatología ha resultado decisiva.

“Antes de empezar me he puesto nervioso al ver gotas caer ya en la parrilla, ha parado a llover, íbamos el 12 13 antes de entrar a parrilla y he cometido un error grande entrando a cambiar la moto cuando aún se podía rodar con los neumáticos de seco. Lo que pasaba es que visto mucha agua en las curvas tres y cuatro, también la seis y he decidido entrar detrás de Miller para salir delante de él tras un buen cambio de moto”

Y si bien Rins asume como propio el error, lo cierto es que la suerte no le ha acompañado en esta ocasión: “pero las dos siguientes vueltas han sido increíbles porque ha dejado de llover, algo que no nos esperábamos para nada y ha sido cuestión de sobrevivir, porque además llevabámos la opción más blanda de las de agua atrás y al final cuando ha vuelto a llover ya iba con los neumáticos demasiado calientes y no hemos podido hacer más. Muy raro todo, pasar página y llegar a Silverstone que es un circuito que nos gusta mucho“.

