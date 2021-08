Quartararo: De caer a golpear (video). Clasificación combinada del viernes en Silverstone

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) ha terminado liderando sobradamente la primera jornada del Gran Premio de Gran Bretaña tras haber sufrido una caída durante la FP2 que hizo saltar las alarmas por las espectaculares imágenes de su tobillo enganchado a la moto, pero que tras volver cojeando al box pudo marcar un contundente 1:59.317, más de medio segundo más rápido que el segundo clasificado, Jack Miller (Ducati Lenovo Team). El tercer puesto del primer día fue para el rookie Jorge Martín (Pramac Racing), que prolonga su estado de gracia exhibido en el Red Bull Ring.

A big crash for @FabioQ20 that could have been much worse! 😱

Amazingly, this moment didn’t stop the championship leader from getting back on track and setting the fastest time of the day! 💪#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/xjTVFRnWPq

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 27, 202