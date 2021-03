Álex Márquez: “En ritmo las Yamaha están más fuertes que los demás”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álex Márquez ha cerrado el tercer día de test en Catar con buenas sensaciones en cuanto a ritmo de carrera, aunque con un crono de 1:54.930 se ha tenido que conformar con la décimo quita posición de la tabla de tiempos de la jornada. “Estamos lejos en vuelta rápida, pero en ritmo no estamos mal” puntualizaba el 73 ante las preguntas de los periodistas.

Precisamente el piloto de Cervera, que ha sufrido una caída en la curva 7 sin consecuencias, se ha mostrado sorprendido por como han forzado los pilotos más rápidos para conseguir un tiempo de vuelta tan rápido. Tanto es así que Jack Miller ha establecido un nuevo récord del circuito de Losail. “Parecía como si hoy regalasen un BMW. Todo el mundo ha empujado al límite, pero no es así. Hoy hemos terminado todos con el mismo número de puntos en el campeonato, cero. Es verdad que ellos tienen la experiencia para sacar provecho del neumático nuevo, hacer una vuelta realmente rápida, pero ese no era nuestro objetivo hoy. Nuestro objetivo era probar los distintos chasis y hacer un buen ritmo”, declaraba el piloto de Cervera.

Una de las cosas que ha probado en esta tercera jornada de test para los pilotos de MotoGP ha sido un chasis nuevo. No del todo nuevo, porque ya estuvo disponible el años pasado aunque é no tuvo la oportunidad de probarlo, así que ha decidido evaluarlo durante este tercer día de entrenamientos. “Seguiré con el chasis con el que terminé el año pasado porque creo que es un poco mejor para mi estilo de pilotaje. Es con el que he sido más rápido hoy, especialmente durante 10 vueltas, por eso elijo ese. No es mejor ni peor en todos los aspectos, pero el conjunto es un poco más competitivo para mí” reconocía tras bajarse de la moto.

En cuanto a la competencia, Álex ha aplaudido la velocidad que han conseguido los pilotos más rápidos, pero cree que el mejor ritmo lo atesoran las motos de los diapasones: “Parece que en ritmo Yamaha es un poco más fuerte que los demás. No estamos muy lejos, pero nos gustaría estar un poco más cerca”.

Preguntado por como ha cambiado el Álex Márquez que el año pasado se presentó en Catar con respecto al que lo ha hecho este año, el 73 ha respondido así: “El Álex del años pasado en Catar estaba llenos de preguntas sobre como funcionaría la moto, como serían los primeros días, como sería la categoría. Ahora ya sé todas esas cosas. Es cierto que ya no me considero un ‘rookie’, pero fue una temporada especial. Por eso creo que todavía tengo muchas cosas que aprender”.

