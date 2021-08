Tres letras para un título: R-R-R

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Antes que nada, darte las gracias por leer este humilde artículo y la enhorabuena, estás dentro de la hermandad de los jartibles que no solo ven/leen MotoGP, necesitas más y para eso, entre otras cosas, está el WorldSBK.

El Mundial está más o menos a la mitad y la ronda navarra no ha hecho más que confirmar que todo, absolutamente todo, puede pasar. A pesar de las dos victorias de Redding, las muestras de poder de los tres pilotos que aspiran a la corona esta temporada, Rea, Razgatlioglu y Redding, han sido constantes, especialmente en la Superpole Race y la Carrera 2. Los detalles están marcando los resultados de unos y otros y si no que se lo digan a Redding, que después de ganar las dos primeras carreras, la elección en la Carrera 2 de un neumático distinto al empleado en las anteriores condicionó sus posibilidades.

Los detalles. Hoy se ha publicado un artículo de mi compañero Manolo Fernández en el que pone blanco sobre negro una entrevista que pudimos hacer a Pere Riba y que podréis escuchar en nuestro podcast. El nivel de competición que ha alcanzado el WorldSBK en este año no se ve desde hace mucho y esos detalles, como señala Riba, son los que van a decantar la balanza en un sentido u otro. Os invito a que la leáis.

ENTREVISTA PERE RIBA

En estos detalles, ver a Rea llevar al límite tanto y durante tanto tiempo a su ZX10R resulta casi extraño. Comentaba justo después de la Superpole Race que los cambios hechos en el tren delantero le daban confianza; la derivada de esta afirmación es que está buscando en el tren delantero, la frenada, lo que no tiene en el trasero, la aceleración. El paso por curva de Rea es muy rápido, la entrada pone en estrés constante a la horquilla, que sumado a lo bacheado del circuito ha propiciado que veamos más sustos de los normales en el Campeón del Mundo. Todo esto lo hace a costa de sacrificar la salida de la curva, justo el punto donde pierde respecto a las otras dos marcas. Ya, también están Honda y BMW, pero el verbo a usar es ese, estar, nada más.

No es la primera vez que escuchamos a Rea pedir las 500 rpm que les quitaron a principios de temporada, las famosas restricciones y configuraciones que resultan de lo que la dirección técnica del campeonato entiende como evoluciones o no. A esto hay que sumar las nuevas gomas de Pirelli, las famosas “development”. Estas gomas, menos exigentes con la gestión del desgaste sin una merma en el agarre, ha permitido a Yamaha y sobre todo Ducati resolver los problemas de tracción y con ello los de giro. El pilotaje de Toprak no tiene punto intermedio, todo o nada, lo mismo que el de Redding, aunque en este caso un poco más “refinado”, pero ambos no tienen “problemas” para llegar a final de carrera. La cara de Rea mirando las gomas tras la carrera y antes de subir al podio daba que pensar.

Otro aspecto importante en el que tenemos que pararnos es en la relación de cambio. En este campeonato, a diferencia de otros, la relación de cambio se define antes de empezar el campeonato y se usa el mismo en todos los circuitos, independientemente de cómo sea cada uno; no hay opción a modificación para adaptarlo a cada pista. Eso, en un circuito con 8 curvas de primera, se me antoja fundamental. Os remito de nuevo a la entrevista a Riba. El caso es que si os fijáis en las imágenes, especialmente de entrenamientos, donde Redding salía en primera y llegaba a engranar la segunda antes de la siguiente curva, Rea estiraba la primera hasta el corte de encendido; reflexionemos. El número de metros que han de avanzar es el mismo, la distancia entre curva y curva es la misma, pero uno tiene empuje suficiente como para meter segunda, mientras que el otro no tiene “chicha” como para merecerle la pena el cambio de marcha, o menos potencia, o menos revoluciones (esto sí lo sabemos), o menos tracción.

Redding ha firmado por BMW y quiere despedirse con el título, tiene tiempo, tiene carreras más que suficientes para reducir esos 38 puntos de diferencia. Sería interesante saber qué fue antes, si el huevo o la gallina, quiero decir, fue Ducati la que quiso prescindir de él o fue él el que se buscó la vida llamando a BMW (o BMW haciendo de Honda con Bautista decepcionados con Sykes y Van der Mark…). Para colmo, la próxima ronda es Magny Cours, donde la pasada temporada solo obtuvieron un tercer puesto en la segunda carrera, así que querrán resarcirse.

Toprak es el Jaime Lannister del WorldSBK, el Matareyes. Ha madurado, mucho, muchísimo y a unas virtudes como piloto innegables, le ha añadido una dosis importante de carácter cerebral que lo ha convertido en un rival aún más temible. Agresivo, sí, pero con un control sobre la R1M que pocas veces hemos visto. Tan cerebral está siendo su comportamiento que ni siquiera los cantos de sirena del puñetero MotoGP lo están descentrando. Mitiyipi, Mitiyipi… Estamos viendo un campeonato apasionante, un hexacampeón contra las cuerdas, tres marcas dando todo y tres equipos buscando cada detalle que les haga aún mejores. Una cosa está clara, el campeón se escribirá con R, R de Rapidísimo.

No me olvido de Supersport, pero no lo haré para sorprenderme por Aegerter, para mí no es sorpresa, tiene muchísima experiencia y está en un grandísimo equipo, menciono la categoría para poner en valor lo que está haciendo Manu González, temporadón y desearle una pronta recuperación. Una pena la caída, pero esas cosas son las que pasan cuando practicas este deporte y estás optando a poles, podiums y victorias. Lo importante ahora es poner ese hombro en buenas condiciones y seguir esa línea positiva que lleva este año. Poco tiene que demostrar este año Manu, todo lo que venga, sumará.

